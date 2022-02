Ubisoft fa causa a Massimo Gallotta Productions, promotor dei concerti – Multiplayer.it

Ubisoft ha fatto causa a Massimo Gallotta Productionspromotor de los conciertos de la serie Sinfonía de Assassin’s Creed che hanno avuto luogo nel 2019 e nel 2020.

Secondo la causa, Ubisoft y Massimo Gallotta Productions han no stretto un accordo per creare questi eventi nel 2018, mail publisher ha terminado l’accordo prima del completamento del primo anno di tour di Assassin’s Creed Symphony.



Sinfonía de Assassin’s Creed

Ubisoft afirma que Massimo Gallotta Productions ha violato diversi termini del contrato, in quanto non ha richiesto l’approvazione a Ubisoft per ogni use del marchio registrato, non ha raggiunto i requisiti qualitativi standard e ha mancato i pagamenti delle royalties di Ubisoft. Inoltre, la compañía francesa ha señalado que Massimo Gallotta Productions ha registrado una URL para un sitio en Internet dedicado a Assassin’s Creed Symphony senza chiedere l’approvazione y si è rifiutata di passare la proprietà dell’URL a Ubisoft dopo la conclusión. Per il momento, il sito è ancora activo e può essere trovato a questo indirizzo.

Inoltre, Ubisoft ha stretto un accordo a dicembre con un nuovo partner per gestire gli espectáculo de Assassin’s Creed Symphony, ma Massimo Gallotta Productions se ha puesto en contacto con el nuevo socio affermando di avere ancora i diritti per gestire tali eventi. Le acusó a Ubisoft sono quindi molteplici e molto serie. Per il momento Pop non ha rilasciato dichiarazioni in merito.