“Tuve que renunciar a un pedazo de mi cuerpo” – Corriere.it

El director está en Venecia con ‘Huge’, una historia autobiográfica: ‘Es la película que siempre he perseguido y ahora estoy preparado’

Venecia – «¿Qué es importante para ser mujer? Lo que importa es lo que hago hoy. ¿Soy un hombre y una mujer como los demás? No soy yo. Hice películas con la esperanza de contar esta historia algún día”.



Emmanuel Criales vuelve a la competición en el Lido con La Inmensidad (de 15 para Warner) y una inspiradora llamada Penélope Cruz. Nació Emanuela – lo dice: Se convirtió en Emmanuel. Poco se supo en el ambiente, como lo cuenta hoy, esta historia que no podría ser más íntima y personal: la historia de una niña que se siente masculina.

su propia historia “Sí, eso me preocupa profundamente. Pero no es una película sobre ir y venir, sería engañoso decirlo. Es una poderosa película biográfica.«.

Roma, años setenta del siglo pasado, un marido traidor en serie golpea a su mujer, ella sufre por él, dice de su hija mayor: se llama Adri. “Tienen una relación fuerte – dice Penélope – su casa es una especie de prisión, la hija dice que me creaste mal, ella viene de otra galaxia, convoca a un ser extraterrestre para que la lleve a otra dimensión. También hice esta película sobre el tema de la violencia doméstica”.

Keralis, ¿por qué ahora?

«Es la película que siempre perseguí, y más deseé. Estoy lista ahora. Si la hubiera hecho antes, habría sido una crisis de género pálida y educativa, un pobre hombre usando crisis de género. Esperé para darme cuenta de mí misma y del lenguaje de cine. Puedes contar una historia cuando eres capaz de expresarte. Renacimiento. Estaba lista para renacer con esta historia”.

Fue muy valiente.

“Soy lo que soy, entonces, ¿por qué debería estar tranquilo? ¿Debo decir que soy hombre o mujer? Soy lo que tienes frente a ti, ¿no es suficiente? No soy ni seré, ser o no ser… Espero no amenazar a nadie. Quiero decir algo políticamente: este país está cambiando, tenemos miedo y se puede hacer cualquier cosa menos tener coraje. Una mujer es la mejor parte del hombre que soy, ella es la que está dentro de mí, el objeto de mis deseos, y es a quien con más gusto escucho. Una mujer es un campo de batalla, sacrifica su vida, amamanta, se abandona, lucha por liberarse. Describir al tipo sería aburrido.

¿su mamá?

«Se escondía conmigo, sufrimos de lo enorme. No sabía hacia dónde girar la cabeza. Los tiempos han cambiado. La mentalidad es la misma. La figura paterna (Vincenzo Amato) nunca creció, siguió siendo un niño, su madre lo autorizó a comportarse de esa manera con las mujeres».

Ella está en el pasaporte…

“Para cambiar la letra “A” por la letra “E” de mi nombre, tuve que dejar un pedazo de mi cuerpo, la prenda que me exigía la empresa, de lo contrario no podría haberlo cambiado en los documentos. Lo hablaba con el director Iñárritu, no hay película que no sea autobiográfica. Cuentan sus obsesiones y pasiones. De Terraferma a Nuovomondo, siempre he hecho películas sobre migraciones e incluso transiciones de un lugar a otro. Hay mucha manifestación, no hago documentales, es mi experiencia de vida. El núcleo de la película es la libertad, cómo podemos cambiar, cómo la identidad es una realidad relacional. La casa es una especie de nave espacial, es el cuerpo, no hay nada real, dentro está el corazón y el corazón está enfermo. Los niños nos llevan más allá de nuestros límites y los tres niños expresan malestar en sus cuerpos, comen mucho o no…».

El alter ego de la película es Luciana Giuliani: ¿Cómo lo encontraste?

“Tiene 13 años y fue un error buscarla en esos con este malestar, pensé en un atleta masculino mayor, Luciana es la campeona de motocross. Compite con los machos. Es difícil manejar a una adolescente en el set, son tratados como dioses, ella tuvo que encontrar su propio espacio de libertad”.

¿Penélope Cruz?

Ella es el arquetipo femenino, una mujer del pasado, presente y futuro. Habla italiano con acento español, un poco descuidado, podría haber hablado romano pero yo lo prefería así.”

En un momento, Patti Bravo y Raffaella Cara, dos símbolos del mundo gay, se entrelazan en las imágenes.

“Rafaela es una leyenda para Penélope, a la que nunca conoció, pero en España bailaba sus canciones en el jardín con las amigas de su abuela. Queríamos invitarla al plató, murió hace unas horas. De los 18 a los 60, siempre se ha mantenido fiel a sí misma, pero siempre al día. Patti Bravo… la vi en Roma bajando de un Rolls-Royce blanco con unos ojos que me asustaron, es una pasada, un torbellino. Es mejor no conocer a personas que se aman más”.

Emmanuel, ¿has hablado con tu familia original?

«Si esta hubiera sido mi primera aparición, las reacciones se habrían roto. Dado que este es mi quinto acto, no hay necesidad de entrar en pánico, sino más bien de curiosidad y preocupación por el potencial de los personajes».

¿Qué quieres ver con esta historia?

«Hice una película, y me enfrento a una maravillosa prueba de coraje. Me revelé no desde un punto de vista sexual sino en mi intimidad y mi dimensión humana».