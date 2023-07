Túnez está en crisis, escasez de pan y fuerte subida de la inflación

Precios que se disparan, aceleración de la inflación y escasez de productos básicos. Una vez más, el Túnez posterior a la Revolución de los Jazmines se enfrenta al riesgo de disturbios. De hecho, el país atraviesa una crisis económica muy grave que puede convertirse en una depresión. No hay pan y lo que hay cuesta mucho, además de otros productos básicos. A medida que los medios locales lo denuncian cada vez más, vemos colas frente a las panaderías. El grano escasea debido a las dificultades en el sector agrícola y el alto desempleo, especialmente entre los jóvenes, lo que aumenta las tensiones.

Pero Túnez está lleno de inmigrantes, muchos de los cuales se dirigen a Europa. Debido a la corrupción generalizada, las autoridades no pueden, ya veces no quieren, restringir la salida de pequeñas embarcaciones con destino a la costa italiana. Sobre estos, a menudo, se encuentran tunecinos en busca de fortuna que esperan encontrar en Europa la oportunidad de cambiar de vida. Es por ello que la Unión Europea decidió, a petición del gobierno italiano, intervenir firmando el Memorando de Entendimiento.

Lea también: Migrantes, un acuerdo con Túnez: 100 millones de la Unión Europea. Meloni: un modelo para otros países africanos

Doce años después de la famosa Primavera Árabe que incluyó al norte de África, la situación política y económica de países como Túnez y Libia ya no es estable. Y es ahí donde se mueve el flujo de migrantes, que llegan no solo del África subsahariana. Túnez, a pesar de tener un gobierno electo, lucha por una autodeterminación efectiva. El Parlamento se reunió el pasado mes de marzo, dos años después de su cierre en 2021, y fue disuelto en marzo de 2022 por el presidente Kais Saied, elegido en segunda vuelta en 2019 con el 72,7% de los votos.

El propio presidente, que gozó de un amplio consenso popular, transformó paulatinamente el país otorgándose mayores poderes constitucionales y en 2022, a través de un referéndum, modificó la constitución. Hasta ahora, de hecho, Saied no es muy respetado por muchos asesores europeos por su supuesta deriva autoritaria que también limita de alguna manera el desembolso de un préstamo de 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue una condición para la implementación de importantes y estructurales reformas .

Lea también: ONG, los números reales: Han rescatado a 3.568 migrantes de más de 50.000 rescatados

En el frente de la inmigración, hay una campaña de represión en marcha en Túnez, especialmente después de las declaraciones de Said, que datan de febrero pasado, cuando habló de «hordas de inmigrantes ilegales del África subsahariana» que habían llegado a Túnez, «con actos de violencia, crímenes y conductas inaceptables que dieron como resultado». Said describió la situación «anormal», que es parte de un plan criminal para «cambiar la demografía» y hacer del país «otro país africano que ya no pertenece a el mundo árabe e islámico”. Por ello, subrayó la necesidad de “poner fin rápido” a esta inmigración. Túnez tiene una población de unos 12 millones, mientras que hay 21.000 africanos subsaharianos en el país, la mayoría de los cuales son irregulares.

Con frecuencia, los registros hablan de incidentes de violencia e intolerancia por parte de los tunecinos con enfrentamientos, deportaciones y repatriaciones forzadas. Desde el 28 de junio, unos 1.200 residentes subsaharianos han sido expulsados ​​y otros reubicados en una zona desértica en la frontera con Libia. En Sfax, en particular, después de que un residente local fuera asesinado por un subsahariano, según Human Rights Watch (HRW), las fuerzas policiales respondieron con una expulsión forzada y “urgente” de migrantes. Serán expulsiones masivas a zonas desérticas donde cientos de personas permanecerán “sin agua, alimentos y sin asistencia médica alguna”. Una situación fronteriza que ha obligado a algunos países del África subsahariana a realizar gestiones de repatriación voluntaria, que en la actualidad atañen a muy pocas unidades. Entre las iniciativas en este sentido está la de la Embajada de Guinea, que iba a enviar personal a Medenine específicamente para facilitar la repatriación de unos cuarenta de sus ciudadanos.