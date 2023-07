Netflix, la nueva serie quita el sueño: este es el futuro que se avecina y debes desesperarte: la pesadilla del robot ya es real

Netflix vuelve a hablar del tema, y ​​esta vez, los usuarios de la plataforma están realmente asustados, aterrorizados por lo que pueda pasar.

Y no estamos hablando de uno extra angosto en contraseña compartir cuenta No, esto ya existe. netflix No tiene intención, al menos por ahora, de prohibir ninguna publicación. También porque sería ridículo no poder ver contenido en la plataforma en la misma casa con la misma cuenta.

Y tampoco da miedo Política a finalizando de algunos Series de TV Que también es un gran éxito entre los usuarios. Pero Netflix los cerró, probablemente porque las expectativas sobre ellos eran mucho más altas. Así que pensó que no era rentable en absoluto. continuación desde la puesta en marcha Ola Especialmente darse cuenta la segunda temporada

Pero entonces, ¿qué hace eso? asustado para mis usuarios plataforma ¿La plataforma de streaming más utilizada del mundo? porque tienen miedo de ¿futuro? el problema Se encuentra en uno series nuevas Lo que les da a los usuarios pesadillas tontas. Su mente está prácticamente abrumada y no se les permite dormir.

Simplemente no pueden cerrar ojo. Y hay que decir que no están del todo equivocados. realmente es una cosa aterrador Lo cual, si sucederá en realidad, Significaría el fin del mundo entero yextinción afiliadohumanidad. Veamos, pues, juntos de qué serie se trata y, sobre todo, de qué temática oscura se trata.

La nueva serie de Netflix asusta a todos los usuarios: temen el futuro que les espera.

Bueno, sí, la nueva serie da miedo. el es llamado robots asesinos y despues de mucho curiosidad, es el principal responsable de noches de insomnio Y pesadillas de los usuarios que empezaron a verlo. Es un documental en el que muchos realmente piensan. Frígido. Es una serie dividida en cuatro episodios y trata sobre inteligencia artificial y robots.

O mejor dicho, hablar de ello. Robot Energizado porinteligencia artificial. En el primer episodio hablamos de un Máquinas Salvador que, sin embargo, durante la noche inventado bien 40 mil nuevo armas químicas. Una verdadera pesadilla para los que vieron este episodio. Recuerdos que ahora son borrosos finalizando.

Para muchos, el final está muy cerca gracias a la inteligencia artificial. Son muchas las amenazas que presenta este último y nadie podrá dormir tranquilo después de ver esta serie. Las pesadillas son frecuentes y se repetirán. el Robot Energizado porHacia realmente lo hacen asustado Por lo que pueden hacer, por acciones malévolo que pueden cometer y para guerras Pueden pelear.