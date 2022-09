¡Tu hogar con inteligencia artificial! Aquí están las nuevas soluciones.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una casa IoT (Internet de las cosas) y, por lo tanto, la Internet ubicua? ¿Deberíamos confiar en estas nuevas tecnologías que probablemente cambiarán nuestras vidas en los próximos años? Averigüémoslo juntos.

Lejos de ser solo una tecnología destinada a unos pocos,Internet de las cosas (Internet de las cosas) se está convirtiendo cada vez más en un héroe en los hogares, transformándolo efectivamente en casa inteligente. Cada vez más familias en todo el mundo están adoptando este tecnología inteligente en sus hogares y en su rutina diaria. Operaciones que antes parecían “futuristas”, como tener una heladera que se comunica con nosotros, ahora son menos creativas que nunca.

a casa inteligente Tiene muchas ventajas y pocas desventajas. Un hogar inteligente es un hogar equipado con tecnología que le permite Comunicación entre dispositivosespecialmente, Inteligente . En definitiva, estamos hablando de pura tecnología que hace ambientes locales Cada vez más bonito para vivir. Cada empresa tecnológica propone su propia receta Internet de las cosasDepende de nosotros decidir qué sistema elegimos para transformar la casa de una manera radical y completa.

En el artículo de hoy veremos al menos 2 Beneficios y 2 Negativos Se puede encontrar al poseer una casa inteligente equipada con Tecnologías de Internet de las Cosas.

1. Monitorización y ahorro energético

En el casas inteligentes Por lo tanto, está equipado con una conexión a Internet prácticamente omnipresente.Y el Hay algunos dispositivos que tienen funciones El ahorro de energía. Desde monitorear la energía hasta bajar la temperatura de la casa: todas estas son pequeñas acciones que juntas permiten Grandes ahorros. Dispositivos diseñados para casa inteligente Tienen la capacidad de comunicarse entre ellos, lo que les hace la vida muy fácil. Controlar. Generalmente organizado por una sola persona. eje central Que recoge todas las señales útiles.

Al final, podemos decir que Internet de las cosas Es una tecnología muy compleja pero, sin embargo, también se está abriendo paso en el imaginario colectivo de la opinión pública. Este último aún dudaba en aceptar uno. tecnología De este tipo, eso es solo revolucionario. Sin embargo, los datos confirman que cada vez nos acercamos más al concepto de “casa del futuro”.

2. Seguridad

allá automatización del hogar Es el conjunto de todas las tecnologías presentes en el entorno doméstico. Los electrodomésticos grandes y pequeños al alcance suman Una serie de comodidades Para el día a día de toda la familia. Sin embargo, nunca debemos olvidar el aspecto central de la seguridad. Dado que toda la casa está conectada en línea, parece natural que la seguridad Es al menos necesario.

pero con Tecnologías Internet de las cosas No tienes que preocuparte demasiado, como Nivel de seguridad Que estos dispositivos proporcionan es muy alto. Además, puedes controlar todo a través de un dispositivo simple. Solicitud Quien, a través de notificaciones específicas, podrá comunicar lo que está mal y lo que está pasando. También se recomienda equipar su hogar con Sistema antirrobo ambiental o simplemente d’Instalación de cámaras de vigilancia. En aquellos lugares que se consideran un centro neurálgico. ¡De esta manera, la seguridad estará prácticamente garantizada!

3. Altos costos allá tecnología inteligente Puede convertirse en una inversión costosa. los los precios Con el paso de los años han disminuido mucho, pero está claro que equipar una casa entera con él Hardware Y el Dispositivos conectados Puede llegar a ser muy económico. READ Bolsa de Valores de Italia, comentando la sesión de hoy (27 de enero de 2022) Tomemos un ejemplo. Costos de mano de obra debido a la instalación llaves inteligentes En cada uno de los botones de iluminación de la casa, se suma la energía que se debe utilizar. Aunque es probable que herramientas como llaves Y el tomado Puede durar años y años, obviamente si se rompe debido a un corte de energía, ¡supondrá costos de reparación enormes! Entonces, si tienes dispositivos como Lavadora Y el secadorassu habla se vuelve más complicada, porque ya consumen mucho sin comunicación Energía. En definitiva, es bueno pensar en una casa inteligente, pero no debemos olvidar que estas tecnologías tienen Valores de mercado muy altos.

4. Problema de privacidad

La relación entre tecnología y privacidad No es nuevo, de hecho, desde la difusión de los smartphones, los expertos han empezado a hablar de este complejísimo problema (muchos científicos incluso consideran a la tecnología como un ser activo que influye en nuestras decisiones). De hecho, siendo bastante frecuente, Tecnologías No pueden hacer nada más que dañarnos. agregarEs un bien precioso que no puede ser dañado por ninguna tecnología superior.

Bueno, al elegir un hogar equipado con este tipo de tecnología, la privacidad obviamente conducirá a ello. muy dañada. obviamente, gracias contraseña está en simbolos específico Puede estar protegido de maniobras cada vez más peligrosas el pirata.

Como se explica en el artículo, tener una casa inteligente, que es una estructura equipada con cosas IoT, tiene ventajas y desventajas. En general, podemos considerar muy conveniente vivir en una casa de este tipo, donde todas las comodidades están constantemente conectadas a un concentrador central capaz de recopilar y procesar datos de diferente naturaleza.

En definitiva, nos parece que se trata de una tecnología realmente apasionante capaz de abrirnos escenarios cada vez más sorprendentes, pero está claro que nunca podrá poner en peligro la privacidad de cada uno de nosotros. ¡A continuación encontrará una serie de fotos en nuestra opinión indicativas!