Jerry Scotty revela: «¡No me dejaron hacer nada!»

La presentadora de televisión, en el pasado, contó con muchas experiencias laborales diferentes. Pero alguien lo molestó: hablando de Jerry Scotty

alias virginia, Jerry Scotty es un verdadero pilar para el entretenimiento televisivo. Su carrera comenzó en la radio, como la de Fiorello y Amadeus: el talento y el trabajo duro le permitieron aterrizar en la televisión. como presentador de televisión Tiene alrededor de 740 primeras noches en su haber. y más de 8.200 episodios de programas en Mediaset Networks.

Sin embargo, en su pasado, No solo hubo este trabajo. En algún momento de su vida, Jerry Scotty jugó un papel importante, pero resultó ser Falló en todos los frentes.

Jerry Scotty y el pasado en la política

En 1987, Jerry Scotti fue nominado para el Milan College. En la Cámara de Representantes en las filas del PSIPartido Socialista Italiano. En ese momento, este partido estaba encabezado por Betino Craxi. Luego, Jerry Scotty fue elegido diputado por 9.286 votos: esta es la ronda electoral en la que la Democracia Cristiana se afirma como el partido número uno. tu experiencia Caduca en 1992 Tiene un poco de entusiasmo.

En el curso de una entrevista con Il Messaggero y en varias otras ocasiones, Jerry Scotty admitió no recuerdas con gusto esos años. El líder describe el período histórico como caracterizado por la impunidad continua, con personas que se creían por encima de la ley: él Pensó que podía hacer algo bueno.para discutir y organizar, pero inmediatamente se dejan de lado. «no me obligaron a hacer nadaY cuando traté de renunciar, no lo aceptaron. No fue una experiencia emocionante». Confiésate sin muchas palabras.

Hoy, Jerry Scotty Aún recibiendo la prima anual por esa experiencia laboral. El anfitrión ya había pedido a tres primeros ministros que hicieran una regla bajo la cual cualquier expolítico podría decidir no recibirlo más, pero todos los intentos fueron en vano. Ante la obligación de recibir este dinero, el inquilino ha decidido Darlos anualmente a organizaciones benéficasPuede ayudar a algunos estudiantes a pagar sus estudios.

Hoy, Mosul parece haber En silencio dejar esta experiencia a un lado Política, poderosa en el hecho de que cualquier historia vívida puede enseñar algo. Por eso, Jerry Scotty prefirió dedicarse a la carrera televisiva: un papel que sin duda le da mucho más, y sobre todo, le da una inmensa satisfaccion personales y laborales.