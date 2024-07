Trump es derrocado y ahora es el candidato de mayor edad de la historia – Noticias

La despedida de Joe Biden era esperada, casi esperada, dada la presión a la que se encontraba desde hacía semanas. Sin embargo, Donald Trump todavía quedó desconcertado por el anuncio sorpresa que apareció en Platform.

Después de meses en el punto de mira sobre Biden porque es demasiado mayor para que se le permita un segundo mandato, ahora le toca a Donald convencer a los votantes de que es capaz de gobernar el país a pesar de sus 78 años. No es una tarea fácil, y está atormentado por el espectro de la profecía de Nikki Haley, que pronunció en enero, cuando todavía se presentaba a las primarias del Partido Republicano: “La mayoría de los estadounidenses no quieren un nuevo choque entre Biden y Trump, la primera es que el partido retirará a su candidato octogenario y ganará las elecciones”. Palabras que circulan desde ayer en las redes sociales, mientras los medios liberales siguen recordando en estas horas las donaciones -por un total de 6.000 dólares- que Trump hizo a Harris en 2011 y 2013, cuando la actual vicepresidenta se postulaba para el cargo de Fiscal General de California.

Tal vez porque las comunicaciones lo tomaron por sorpresa, tal vez porque comenzaba a esperar que el presidente respondiera y tal vez porque no esperaba un apoyo tan fuerte y rápido a Kamala Harris, Trump reaccionó con nerviosismo ante la retirada de Biden, anticipando de repente una campaña cuesta arriba cuando sentía que la victoria ya estaba a su alcance. El expresidente primero atacó a Harris diciendo que «es peor que Biden» y luego desató una amenaza de acciones legales por «fraude» contra los demócratas. «Los republicanos deberían ser compensados ​​por los gastos electorales en los que han incurrido hasta ahora», dado que «ahora tenemos que empezar de cero», afirmó enojado el empresario, y exigió que el próximo debate presidencial previsto para septiembre no sea en ABC, como antes. estuvo de acuerdo con Biden. Pero en Fox, que es su mejor amigo.

Sin embargo, Trump se prepara para lanzar feroces ataques contra Harris, expresión, en su pasado como fiscal, del sistema judicial que lo condenó con el dinero de la estrella del porno. El empresario se da cuenta de que su rival podría basar su campaña en la idea del fiscal contra el condenado. Una perspectiva que el expresidente pretende evitar a toda costa con la ayuda de su adjunto JD

Vance, licenciado en derecho por la prestigiosa Universidad de Yale, tiene una esposa que es abogada. Después de hacer su primera aparición en mítines el sábado en Michigan junto a su jefe, se espera que Vance haga su primera aparición pública en solitario desde su nominación. Su tono sobre X tras la retirada de Biden nos deja imaginar su alcance. Después de que el líder demócrata dio marcha atrás, dijo: “Trump y yo estamos listos para salvar a Estados Unidos, cualquiera que sea la fórmula de los demócratas”. Poco antes del anuncio, había planteado dudas sobre las posibles justificaciones del presidente para completar su mandato y retirarse de la carrera por la Casa Blanca. «Si no puedes postularte, ni siquiera puedes servir como presidente. Debería dimitir inmediatamente», dijo, encabezando la línea de republicanos que se preparan unidos para una lucha por un simple reemplazo de Biden por Harris como presidente. Todos los Estados.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que «cada estado tiene su propio sistema y en muchos estados no es posible simplemente cambiar al candidato». Sin embargo, los conservadores tienen las armas afiladas porque Biden aún no era oficialmente el candidato demócrata cuando se retiró. Pero esto no les impedirá utilizar todos los medios para detener a Kamala, que en pocas horas se ha convertido en su peor pesadilla.

