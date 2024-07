Los desarrolladores de Assassin’s Creed Shadows han escrito una carta a los usuarios japoneses

La cuestión de la autenticidad

“Trabajamos duro para garantizar una representación atractiva y respetuosa del Japón feudal; sin embargo, nunca fue nuestra intención presentar los juegos de Assassin’s Creed, incluido Assassin’s Creed Shadows, tal como están. Representación real de la historia o personajes históricos.«.

“Nuestro objetivo es estimular la curiosidad y animar a los jugadores a hacerlo. Explora y aprende más sobre los escenarios históricos. En el que nos inspiramos. Assassin’s Creed Shadows está diseñado ante todo para ser un videojuego divertido, que cuenta una historia convincente ambientada en el Japón feudal.

“Nuestro equipo ha cooperado durante mucho tiempo con Consultores externos, historiadores e investigadores. Y con los equipos internos de Ubisoft Japón para nuestras decisiones creativas. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, reconocemos que algunos elementos de nuestros materiales promocionales han generado preocupaciones en la comunidad japonesa. Por esto nos disculpamos sinceramente”.

Yasuke y Naoi, los protagonistas de Assassin’s Creed Shadows

“Todos los videos enviados hasta ahora están en desarrollo y… El juego seguirá desarrollándose. Hasta el lanzamiento. Basándonos en las críticas constructivas que recibimos, seguiremos esforzándonos para poner el juego en vuestras manos y más allá”.

«También queremos señalar que, aunque hemos consultado a muchas personas durante el proceso de desarrollo, estas cuestiones aún no están claras». No son de ninguna manera responsables de las decisiones tomadas por los equipos creativos. Con el interés de jugar y divertirse. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que no se dirijan críticas a nuestros colaboradores, sean internos o externos”.