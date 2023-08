Trump arrestado en Georgia. Se ha tomado una foto policial.

ATLANTA – «Es un día muy triste para Estados Unidos, nunca debería haber sucedido», dijo el prisionero P01135809, anteriormente conocido como el ex presidente de Estados Unidos. Donald Trump. Luego agregó: “Lo que pasó fue una parodia de la justicia. No hice nada malo mientras ellos se entrometían en las elecciones. Tenemos todo el derecho a impugnar elecciones que consideremos injustas».

Así terminó ayer en Atlanta el cuarto arresto de Trump, quien se convirtió en el primer jefe de la Casa Blanca en registrar en la historia la imagen de un prisionero enojado. Y terminó con otra mentira: es cierto que todo ciudadano estadounidense tiene todo el derecho a presentarse a unas elecciones que considera injustas, pero la herramienta para hacerlo es el poder judicial. En su caso se interpusieron más de sesenta demandas para cuestionar su victoria Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, y fue prácticamente rechazada, incluso por sus colegas jueces nombrados por Donald. Pero en lugar de aceptar los juicios, siguió repitiendo la mentira de la voz robada, que… El 6 de enero de 2021, el ataque al Congreso provocó muertes. Pero si alguien intentó robar las elecciones fue él, en Georgia, preguntándole al Secretario de Estado republicano Brad Raffensperger Para encontrarlo en algún lugar con los 11.780 votos que necesita para vencer a Biden. Ahora tendrá que responder a eso ante los tribunales, porque al menos mientras Estados Unidos siga siendo una democracia, nadie puede ponerse por encima de la ley.

Sin embargo, todavía hay quienes creen en la gran mentira que dijo Donald con el único fin de su propio interés. Jack Benton Dice ser un camionero que vino de Tennessee expresamente para protestar por el arresto de Donald Trump: “No me importa a cuántas mujeres acosó. Quiero gasolina y alimentos baratos, seguridad y un presidente que pueda impedir que China y Rusia subyuguen a Estados Unidos”. De hecho, el acoso a las mujeres no tiene nada que ver con la acusación emitida por el fiscal Fanny WillisQuién quiere procesar al expresidente, a partir del 23 de octubre, por la conspiración que planeó anular el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia, que ganó Joe Biden en 2020. Sin embargo, a Jack no le interesa lo mismo: “Todos están criminales”. En fin: Biden, Hillary y Obama. Deberían estar en la cárcel. Trump no será el más inteligente y quizás hubiera sido mejor si hubiera evitado la llamada telefónica para pedirle los votos necesarios para ganar. Pero eso no me importa. Sus crímenes palidecen en comparación con los de sus oponentes. Si no hubiera sido candidato a la Casa Blanca, nadie lo habría acusado. En cambio, me interesa lo que hizo como presidente y lo que promete hacer ahora para salvar a Estados Unidos del colapso causado por Biden.

(Reuters)

hacer un recorrido Cárcel del condado de Fulton en AtlantaLa famosa cárcel en 901 Rice St NW, donde tuvo lugar el proceso judicial, ayuda a comprender lo mucho que hay en juego en el cuarto arresto de Trump, que tuvo lugar ayer a las 19.35 con una selfie y su liberación en 20 minutos con una fianza de 200.000 dólares. . Porque en las calles por donde pasaba la caravana del ex presidente y las patrullas policiales, estaba toda la pasión y el odio del que habló en una entrevista el miércoles con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, y agregó que no sabía si Estados Unidos se dirigía hacia el fin. de la guerra civil: «Es una mala mezcla de sentimientos». Sin embargo, Donald ignora que él lo creó, o al menos lo hizo estallar como pirómanos con fuego, porque el caos es ahora la única salida a los problemas judiciales en los que se ha metido.

La detención estuvo precedida por un debate que tuvo lugar el miércoles en Milwaukee, donde los «ocho enanos» republicanos, que sueñan con despojarlo de la nominación republicana para las elecciones presidenciales previstas el año próximo, intentaron en vano atraer la atención de los base. Gobernador de Florida Ron De Santisex diputado Mike PenceExgobernadores de Nueva Jersey y Arkansas cristian cristian Y Asa Hutchinsonex embajador ante las Naciones Unidas nikki haleySenador Tim ScottGobernador de Dakota del Norte David Burgumy empresario Vivek Ramaswamy Sin embargo, quienes los derrotaron a todos han demostrado que no tienen las ideas ni el carisma para erosionar la enorme ventaja de Trump en las encuestas, gracias en parte a las acusaciones. De hecho, no están de acuerdo sobre la economía, el aborto y la ayuda a Ucrania, algo que DeSantis y Ramaswamy al menos querrían detener, lo que demuestra lo difícil que es reunir a la oposición en torno a un solo candidato capaz de reunir todos los votos republicanos en su contra. Donald, si hay suficiente para detenerlo. Y también porque si todo el mundo tiene miedo de criticarlo y defenderlo, ¿por qué los votantes prefieren las copias al original? Sólo dos, Christie y Hutchinson, han tenido el coraje de decir que no apoyarían a Trump como candidato republicano si fuera condenado, porque, independientemente de lo que uno pueda pensar de los 91 cargos impugnados contra el expresidente en las cuatro acusaciones, su conducta es no. Estuvo a la altura de la acusación: quería violar la constitución por sus propios intereses políticos, en lugar de protegerla y defenderla como había prometido hacerlo bajo juramento. Pero si ni siquiera sus supuestos oponentes tienen el coraje de plantear tales objeciones, ¿qué sentido tiene celebrar primarias?

Al regresar a su casa en Nueva Jersey, Donald también regresó a las redes sociales. s, abandonado cuando todavía se llamaba Twitter. Nos publicó su foto con las palabras «nunca te rindas».

En realidad, sin embargo, teme que Willis, a quien insultó antes de viajar a Atlanta llamándola «basura», sea acusada y sometida a investigación por sus aliados en la Cámara de Representantes. Prueba de ello es que ayer mismo cambió de abogado y eligió al ávido penalista. Steve Sadow en lugar de más manso Drew Findling. Inmediatamente se opuso al juicio acelerado el 23 de octubre, solicitado por uno de los otros 18 acusados. Mientras tanto, también le había transferido Mar a Lago a su hijo, Don Jr., quizás porque temía perderla. Poco antes de entregarse, arrestaron a su exjefe de gabinete. Marcos Prados, quien según Malicious está cooperando con los fiscales para evitar una pena de prisión. Razón de más para temer a Willis.

La acusación por dinero de Nueva York contra la estrella porno Stormy Danielle es la que más pica, y los cargos federales contra Jack Smith por documentos clasificados robados en Mar-a-Lago y asalto al Congreso son los más sensacionales y criminalmente relevantes, pero Atlanta es quizás el más controvertido. . el más insidioso. Porque así lo demostró la llamada que le hizo al Ministro de Relaciones Exteriores Brad Raffensperger Para encontrarle 11.780 votos para vencer a Biden, según las leyes estatales. Por lo tanto, si es declarado culpable, no puede perdonarse a sí mismo, incluso si regresa a la Casa Blanca. La verdadera prueba ahora es la supervivencia de la democracia más antigua del mundo moderno.