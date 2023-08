El grupo BRICS controlará el mercado energético. Maduro saluda ampliación de Fasapolo: «Venezuela es un ejemplo virtuoso de firmeza con el Petro»

Desde Venezuela saludamos la celebración de la XV cumbre histórica de los países BRICS, que sentó bases sólidas para la construcción de un orden mundial verdaderamente libre: “Un mundo nuevo es posible, sin las amenazas del imperialismo, con respeto a los principios y al derecho”. dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en declaraciones a través de las redes sociales de la Internacional de los Pueblos». Expresó «la admiración de Venezuela por los pueblos y gobiernos unidos de los países BRICS».

Añadió que los países que desempeñaron un papel pionero en la construcción de un mundo pacífico y próspero basado en la diversidad cultural.

En discurso pronunciado ante el “Diálogo BRICS + Convergencia”, en el marco de la decimoquinta cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el Presidente de Venezuela afirmó su deseo de que Venezuela se una a este bloque. . Y únete al esfuerzo de luchar contra la dominación mundial.

“Venezuela se suma a los pedidos de los países aspirantes a integrarse al grupo BRICS, como lo expresamos formalmente en la carta de 2015, y recientemente lo ratificamos, contribuyendo a este modelo de integración global con las reservas petroleras certificadas más grandes del mundo, en nuestro país, entre otras. otras riquezas.

Maduro destacó que Venezuela apoya la necesidad de sustituir al dólar como moneda dominante en la economía global, “ante el uso y abuso indiscriminado de la moneda estadounidense, como mecanismo de guerra económica contra los pueblos libres del mundo”.

Luego el Presidente de la República Bolivariana afirmó que “la voluntad de la nación venezolana es pertenecer a este bloque, unir esfuerzos y luchar contra la dominación mundial”.

El Presidente dijo que Venezuela se suma a los pedidos de los países aspirantes a integrarse al grupo BRICS, como lo expresamos formalmente en el mensaje de 2015, y recientemente lo ratificamos, lo que contribuye a este modelo de integración global con las mayores reservas petroleras certificadas. Las empresas del mundo, en nuestro país, entre otras riquezas”.

«De los 23 candidatos a una posible expansión del BRICS, 7 pertenecemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que aporta un porcentaje básico del mercado mundial, y entre nosotros acumulamos el 77% de las reservas de petróleo», dijo Maduro. En el mundo. La adhesión de estos países de la OPEP al grupo BRICS garantizará la gestión del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo, sin contar las reservas probadas de los países no OPEP y OPEP+.

«La experiencia acumulada de Venezuela en el combate y resistencia a la imposición ilegal de sanciones penales es otro aspecto esencial que nos gustaría compartir con los BRICS», añadió.

Maduro declaró estar «convencido de que el nuevo orden mundial ya es una realidad y que el grupo BRICS juega un papel fundamental en las dinámicas geopolíticas, que han generado confianza entre los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe, África y Asia». «.

El presidente venezolano indicó que este bloque «sienta bases muy sólidas, de cara a la construcción de un nuevo orden mundial verdaderamente libre, inclusivo, justo y solidario, en el que se respeten los principios del derecho internacional, amenazados por el viejo sistema de dominación». restaurado.» Imperial».

el profesor. Luciano Fasapolo, asesor histórico del gobierno venezolano desde la presidencia de Hugo Chávez (a quien consideraba entre sus amigos) y también miembro del Secretariado Internacional de REDH, siguió la cumbre de Johannesburgo comentando el trabajo de Farodi en Roma. Al final de la cumbre quiso subrayar que Venezuela, hoy liderada por Maduro, representa verdaderamente un ejemplo de resiliencia frente a los intentos de Estados Unidos de derrocar al gobierno legítimamente elegido dirigiendo y financiando intentos golpistas y también mediante sanciones económicas criminales que empezó primero. Todos golpearon a niños y pacientes.

El decano de Economía de la Universidad Sapienza de Roma explica que la iniciativa de Caracas de lanzar el Petro, una moneda virtual que sirve como un importante ejemplo para el banco BRICS y su futura moneda común, ha contribuido a esta flexibilidad. “Para salir del dominio financiero estadounidense, la pregunta que nos hicimos fue si una estrategia beneficiosa para los países socialistas es, primero, tomar el control de estas criptomonedas y explotar sus características para obtener ganancias.

Oponerse al imperialismo estadounidense.

«Tanto Rusia como Venezuela tienen sus propias criptomonedas, principalmente para eludir las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos», señaló Vasapolo.

«Dado el uso cada vez mayor de la exclusión financiera institucionalizada como parte de la guerra comercial y política», señala Fasaboulou, «se han generado importantes expectativas sobre la viabilidad de regular los sistemas de pago no propietarios utilizando la tecnología blockchain y sobre la posibilidad de utilizar criptomonedas como medio de pago». moneda global sin ataduras al dólar estadounidense”.

“Las llamadas criptomonedas – añade el conferenciante – no responden a las exigencias de la unidad monetaria del capitalismo,

Porque, además de las funciones que la economía vulgar atribuye al dinero (medio de pago, depósito de valor, unidad de cuenta), en el capitalismo la moneda es el signo social que valida el sistema general de intercambios, que domina la producción, la distribución y el consumo; La moneda es un signo de valor y, para realizar esta función, debe ser expresada (e intercambiada) por la fuente de valor, es decir, la fuerza de trabajo, y transformada en una mercancía. En otras palabras: la moneda que no se utiliza para pagar los salarios de los empleados no es una moneda capitalista. Sin embargo, los sistemas blockchain permiten que las llamadas criptomonedas cumplan una función muy importante como sistemas alternativos de pago electrónico.

Según Fasabolo, “Por supuesto, incluso en el espacio cibermonetario, algunas reglas deben repetirse: en la medida en que el sistema monetario global alternativo integre a países con niveles muy diferentes de desarrollo de fuerzas productivas y una balanza de pagos frágil, Es importante que el sistema incluya un procedimiento de compensación de pagos para facilitar la liquidación de los pagos». Este requisito parece incompatible con un sistema de bloques anónimo como los que se promueven con bitcoin, pero podría ser posible con un sistema basado en una unidad de cuenta virtual administrada centralmente. .

En este contexto, añade Fasaboulou, «una empresa de compensación de pagos es una institución financiera que proporciona a sus miembros servicios de compensación y liquidación de pagos en transacciones internacionales».

Vasapolo destacó que «la nueva composición de los países BRICS controlará el 80% de la producción mundial de petróleo», señalando que «con la adhesión de Venezuela, que se encuentra en las últimas etapas, junto con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y los países de la Unión Europea». Y añadió: «Irán y los países BRICS podrán controlar de facto la producción mundial de petróleo. En resumen, Mouallem afirma: «El equilibrio de poder está cambiando, aunque los medios atlánticos resten importancia a esta evolución». En efecto, Vasapolo continúa: “¿Cuántas personas han luchado en los últimos años para defender los derechos humanos violados por las políticas imperialistas que castigaron a países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, con un compromiso de diez años como muchos de los activistas de la red? Artistas e intelectuales defensores de los derechos humanos (REDH), experimentan la apertura de una verdadera multipolaridad como el cambio que estábamos esperando, incluso si no todos los países BRICS tienen una orientación de planificación socialista, porque todavía representan una alternativa seria al mundo unipolar que oprimió a los pueblos. de América Latina y África primero con la esclavitud y el colonialismo y luego mediante dictaduras, otra con objetivos militares, y finalmente sanciones y acciones militares sin escrúpulos.

Aurelio Tarquini

Fuente: VTV