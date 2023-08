refugiados

Durante el pasado fin de semana, las autoridades del estado caribeño de Trinidad y Tobago Expulsaron a 98 ciudadanos venezolanos en violación de los estándares internacionales del derecho de los refugiados.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades locales que no prosigan la sentencia, declarada inaplicable por el Tribunal Supremo el 4 de julio El principio internacional de no devoluciónque prohíbe la expulsión de personas a lugares donde se vería amenazado su derecho a la vida ya no ser torturado.

Trinidad y Tobago firmó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiadosy así termina vulnerándolo de manera excitante.

La crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria que se vive desde hace tiempo han obligado a Venezuela Una cuarta parte de la población a abandonar el país.

Los países de destino de los solicitantes de asilo y en los que han encontrado refugio los refugiados que huyen de Venezuela enfrentan enormes desafíos, cuya solución requiere una mayor cooperación internacional y, por supuesto, no la abolición del derecho de asilo.