Ostia, 10 céntimos extra por un capuchino sin espuma. La defensa del mesero: «Usé más leche».

Los informes de turistas y consumidores de recargos ridículos por recibos continúan sin descanso. Esta vez fue el turno de Ostia donde Erica (nombre ficticio, Sr. Dr.) Pague 10 centavos extra para pedir un capuchino sin espuma. “Hoy en el bar quería un capuchino con leche fría y el dueño me pidió 10 centavos más explicando que sin la espuma cuesta más porque se necesita más leche”, se queja Erica, citando Periódico. Mañana tomaré uno con un poco de leche. ¿Me das un descuento? Incluso pagué 5 euros por un buen capuchino, pero sabía lo que estaba pagando por la lista de precios”, añade. El bar ofensivo se llama Old Station Coffee Drink y está ubicado en Piazza della Stazione Vecchia. El dueño confirmó la versión de Erica: cobró 10 centavos extra por pedir menos espuma, lo que significó más consumo de leche.

«Él no es el único que lo hace».

Sin embargo, a juzgar por los testimonios de otros vecinos, parece que el lugar no es único En la aplicación de este tipo de costo adicional. “En Ostia, en dos bares distintos, me pidieron que añadiera 20 céntimos por un café espumado. Obviamente pagué y me explicaron que se desperdicia mucha leche para sacar un poco de espuma”, escribe un usuario. Pero el cliente no quiere ni oír hablar de ello y añade: «Era un sobreprecio de 1,40 según el precio de lista, no vi por ningún lado que un poco de espuma significara un sobreprecio. Repito que el problema no es el dinero pero ojala hubiera visto escrito que la poca espuma llevaba a un exceso. Es la primera vez que me pasa esto. A este ritmo, me pregunto dónde terminaríamos si todos aumentaran arbitrariamente”.

Lea también: