«Transportado en ambulancia»: la tragedia del ex rostro de Maria De Filippi | Lo que reveló la tomografía computarizada

Una personalidad muy conocida del equipo de Maria De Filippi fue trasladada al hospital para realizarle una tomografía computarizada. La tragedia inesperada.

hombres y mujeres Ya hace algunas semanas que esto terminó y los fans de las historias contadas en los programas de Maria De Filippi ya se están retirando.

Pero esta abstinencia durará poco tiempo: pronto regresará uno de los reality shows más queridos de la televisión: Isla de la tentación. Queda muy poco.

Los nuevos personajes ya lo hacen. para charlar, Con informes de los presuntos parejas falsas. Es seguro que no faltarán desacuerdos y que su aparición no durará mucho.

Mientras tanto se buscan Noticias sobre héroes Uno de los tantos personajes que aparecieron en los programas de Widow. Costanzo. Entre las muchas cosas que sorprendieron especialmente a los espectadores se encontraba la hospitalización de emergencia de un rostro conocido y la necesidad de someterse a una tomografía computarizada. «¿Qué está pasando?» Los fans preguntan con ansiedad. Vamos a averiguar.

Maria De Filippi: la cara conocida de sus programas en el hospital

La reconocida personalidad que participó en varios programas. María De Filippi Es muy activo en las redes sociales. A través de las redes sociales, despertó estado de expectación entre sus fanáticos luego de anunciar que había sido trasladado al hospital para realizarse una tomografía computarizada. No sabemos qué está pasando, pero en el video publicado se le escucha decir que él lo hizo. Dificultad para ver.

Hace unos años esta persona fue operada para extirparlo. Tumor cerebral benigno. Sólo tiene 29 años, por lo que la preocupación hoy es mayor. Pero no es sólo por eso. recientemente sometido Otro procesoaunque de naturaleza muy diferente.

Los fanáticos están preocupados.

Entenderás de lo que estamos hablando. Francesco Chiofaloel ex competidor de Isla de la tentación Y basado en niño y nerdlo que plantea un debate sobre la elección cambio de color de ojos A través de un proceso serio Riesgo de ceguera En primera clase; Demasiado poco para un par de ojos azules en lugar de los marrones originales. Pero después de la operación del tumor se quejó: “Todavía tengo muchas cosas por hacer. Nunca fui padre y nunca me casé. Ahora corro el riesgo de no vernos más, de quedar paralizado o de sufrir problemas mentales como la demencia. «No podía aceptar eso». En cambio hoy sería “Menos mal parecido” Acepta el riesgo de ceguera. «Pensé que unos ojos más claros podrían atenuar considerablemente mi apariencia agresiva… haciendo que mi apariencia general fuera menos mala». se justificó Francisco.

Quien ahora ha corrido al hospital. Aún no sabemos ninguna noticia de él, no sabemos qué pasó ni si realmente el problema vino de sus padres. ojos, En cualquier caso, le deseamos una pronta recuperación. Te invitamos a hacerlo No sigas su ejemplo.