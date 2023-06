Transición 4.0 y PNRR, el análisis de SAI atestigua el éxito del plan (y que ya no es solo un catalizador de la industria)

La imagen realizada a finales de 2021, es decir, en pleno periodo financiado por el PNRR, confirma que el Plan Transición 4.0 ha sido un gran éxito entre las empresas, alcanzando y superando los objetivos marcados para todo el periodo. Aseguran que la industria -para cuyo desarrollo tecnológico se diseñó el plan original de Industria 4.0- sí es el principal sector beneficiado, pero ya no es el abanderado absoluto.

Los datos también hay que leerlos a la luz de la evolución histórica del Plan Transición 4.0, que este año entró en fase de «mantenimiento», con los precios reducidos a la mitad y ya no está financiado por el PNRR. Sin embargo, el gobierno pretende reiniciarlo y reorientarlo hacia objetivos relacionados con la transición verde (de hecho, se habla de un nuevo plan «Transición 5.0») utilizando recursos de RePower EU y PNRR.

Pero antes de ver los datos detallados, es útil comprender bien el contexto de referencia.

La meta ya está a mitad de camino

Como parte del “Nuevo Informe de Coordinación de las Finanzas Públicas”, publicado a fines de mayo de 2023, la Auditoría de Cuentas del Estado desarrolló un análisis en profundidad del uso de las ventajas fiscales vinculadas al Plan de Transición 4.0. El estudio se basa en las declaraciones de impuestos de 2021 y 2022 que se refieren, respectivamente, a 2020 y 2021. Por lo tanto, el análisis muestra la situación en la mitad del período financiado por el PNRR, que abarcó inversiones realizadas desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre. , 2022.

Recordamos también que para este “período dorado” del Plan Transitorio 4.0, en el que se subieron significativamente las tarifas del Plan, además de los 13.400 millones destinados por el PNRR, se añadieron otros 5.000 millones de euros de recursos nacionales con complemento de el Fondo: estos recursos son necesarios para cubrir parte de El plan no cumple con las reglas del PNRR (incluidos los créditos fiscales para bienes no capitales 4.0). Pero dado que los datos analizados por el Tribunal de Cuentas se derivan de los de las declaraciones de impuestos, no es posible distinguir entre los créditos financiados por el PNRR y los financiados por el Fondo Complementario.

Teniendo en cuenta estos edificios, el plan prevé dos objetivos temporales distintos en cuanto a empresas alcanzadas, uno a finales de 2024 y otro a finales de 2025. En conjunto, a finales de 2025 era necesario llegar a 111.700 empresas, una cifra que ha sido superada significativamente por 120.698 usuarios de créditos al cierre de 2021.

Retirar varios incentivos

No todas las medidas atrajeron la inversión como se esperaba. La principal medida, el crédito fiscal de bienes de equipo Artículos 4.0llegó a 64.115 empresas frente a un objetivo total de 26.900.

Crédito fiscal de bienes de capital 4.0 intangibles En cambio, llegó a solo 10 075 instituciones contra un objetivo general de 41 500 y un objetivo promedio de 27 300 instituciones. Exenciones de impuestos sobre bienes activos intangibles tradicionales Llegó a 22.830 empresas, más que el objetivo final de 20.700 empresas. crédito fiscal por Investigación, desarrollo, innovación y diseño (cubierto por PNRR solo a partir de 2021) 8.655 empresas frente a un objetivo medio de 10.300 y un objetivo final de 20.600. En cambio, el crédito fiscal literalmente «floreció». Entrenamiento 4.0 (También cubierto por PNRR solo a partir del año fiscal 2021) Se alcanzaron hasta 15,023 empresas contra un objetivo total de 2,000 empresas. En cuanto al valor de las exenciones fiscales concedidas en sus distintas modalidades, se han acumulado créditos por importe de 6.700 millones de euros de la siguiente forma:

Crédito Fiscal Bienes de Capital Tangible 4.0 – 5438.4 millones

Crédito fiscal activos intangibles 4,0 – 78,7 millones

Créditos fiscales por activos intangibles tradicionales – 10 millones

Crédito fiscal por investigación, desarrollo, innovación y diseño – 559,7 millones

Crédito Fiscal de Formación 4,0 – 617,4 millones

segmentos de usuarios

Sin duda, la manufactura sigue siendo el principal sector usuario, pero no con la prevalencia que se hubiera esperado.

De hecho, las actividades de fabricación supusieron el 55% de los créditos del activo material 4.0, el 52% de los activos intangibles 4.0, el 34% de los intangibles tradicionales, el 60% de la investigación y desarrollo y el 28% de la formación 4.0.

Pero atendiendo al número de empresas beneficiarias, la cifra de activos intangibles 4,0 (52%) e investigación y desarrollo (59%) supera la mitad del total, mientras que en el resto de casos ronda el 30%.

Entre los sectores no industriales, los que han surgido son el comercio y la agricultura.

Los últimos datos, que no sorprenden, se refieren a la distribución regional de las empresas beneficiarias. Las empresas del Norte absorben alrededor de dos tercios de los recursos para todos los incentivos, con la excepción de Formación 4.0, que se utiliza principalmente en el Sur.