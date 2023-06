Stash of The Kolors cambia su vida y entra en la industria de los restaurantes con una idea que puede causar sensación

Parece que el cantante de rock Stash ha encontrado un nuevo camino: el catering. Sus fans todavía están conmocionados.

Todo el mundo sabe reserva, líder de la banda de rock The Kolors. Su pasión por la música lo convirtió en una figura a ser seguida y amada por los italianos en particular. Lo que quizás no todos sepan es que desde hace algún tiempo parece que ha decidido tomar un nuevo camino: esta cocina. Precisamente por eso, el hombre abrió un restaurante y la noticia conmocionó definitivamente a sus fans. Pero veamos en detalle dónde está ella ¿Y por qué decidió tomar esta decisión?

Stash definitivamente es exaltado y, como dice el refrán: hirviendo en su olla Siempre nuevas ideas.

Su floreciente carrera comenzó con la transmisión de televisión. amigos. Kolors resultó ganador e inmediatamente tuvo una gran cantidad de fanáticos listos para seguirlos. La cantante siempre lo ha dejado claro La música es su mayor pasión.. Además de ser un líder consumado, Stash también es un gran amante de los instrumentos musicales y puede tocar diferentes instrumentos. Pero lo que todos sus fanáticos pueden no saber muy bien es que ese tipo Oculta una pasión por la cocina..

Entonces, como si ser un cantante famoso de nuestra nación no fuera suficiente, Stash tomó una decisión. abrir un restaurante.

Los orígenes de Stash y su amor por la cocina.

Todos sabemos Orígenes de Campania Por el conocido cantante de The Kolors. Así que era inevitable que los sabores de su tierra le hubieran influido mucho a la hora de elegir abrir un buen restaurante. El nombre elegido para la actividad es calamar El valor en torno al cual se centrará su propuesta es la originalidad. No es un restaurante clásico y ciertamente no es comida rápida, pero es propuesta innovadora Para servir a sus clientes un delicioso pescado. La idea es crear una serie de platos que se puedan comer tanto en la mesa como caminando por las callejuelas de Capri.

Pero, ¿dónde está? Este sueño escondido ¿Quién es el muy famoso Stash? Familiaricémonos con el funcionamiento y degustemos sus platos.

La isla que esconde el tesoro de Stash

El restaurante está ubicado en una isla que es especialmente amada por los italianos y todos los turistas de todo el mundo. El lugar donde se esconde el tesoro de Stash Es realmente Capri en Via Acquaviva n.2.

Inaugurado el 29 de mayo, Calamore es la combinación perfecta de excelentes sabores, hermoso mar y tradiciones de Campania. Este lugar se volverá ideal para aquellos que quieran dedicarse Para un almuerzo rápido pero con ganas de comer bien. La lista, que ya ha sido desvelada, se centra enServir platos de pescado sin freír Y eso, aunque está hecho de materias primas de la más alta calidad, Mantener un precio decididamente razonable (entre 12 y 15 euros). Entre los platos principales del restaurante habráUna alternativa al clásico «kobo» de las frituras Lo que recuerda, al menos en espíritu, Ramo muy popular que son desplazados de toda Italia: base Todo tipo de arroz al que se ha añadido capa diferente Todos ellos basados ​​estrictamente en pescado fresco.