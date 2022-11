Tonos muy duros contra Microsoft para expresar su oposición a la adquisición de Activision Blizzard – Multiplayer.it

sony usa los dioses Indudablemente tonos duros Para justificar su oposición a la OPA Ventisca de Activision Por parte de Microsoft, según se puede leer en el texto publicado por la autoridad antimonopolio inglesa, CMA, en su web oficial.

El contenido del documento ya ha sido revelado por varias cuentas de prensa. pero ahora, documento en manoLo que a algunos les pareció exageraciones en la historia de la situación de Sonny, en cambio encontró una sutil confirmación.

Tras aplaudir la decisión de CMA de iniciar la segunda fase de las investigaciones para decidir una adquisición, el tono de la multinacional japonesa se ha vuelto bastante duro. Sony está considerando adquirir Activision Blizzard Dañino Por la competencia, por los actores de la industria, por la innovación y por los consumidores. En la página 2 podemos leer: «El acuerdo cambia las reglas del juego y amenaza una industria amada por cientos de millones de consumidores». Sony luego recurre al éxito de la serie Call of Duty, describiéndola como «irreemplazable» para las plataformas de juegos, es decir, «importante para atraer jugadores a una plataforma», tanto que su papel no puede determinarse únicamente por las cuotas de mercado: «El acuerdo pondrá este contenido bajo el control de Microsoft, dándole una ventaja sin precedentes».

Sony teme que tras la adquisición, Microsoft excluya a los usuarios de PlayStation y PlayStation Plus de Call of Duty (Microsoft ha negado en repetidas ocasiones que ese sea su objetivo). Para probar esto, Sony describe el modus operandi de Microsoft con otras cinco adquisiciones y cita el hecho de que Microsoft no ha negado su deseo de llevar la serie Call of Duty al siguiente nivel. juego de arcade No en PlayStation Plus.

Espectáculos de Sony en particular violento Cuando hablaba de los perjuicios que podía ocasionar la adquisición de competencia. En particular, afirmó que el mayor daño lo sufrirían: los consumidores, porque se ven obligados a gastar $450 en Xbox para jugar Call of Duty, lo que resulta en un cambio de PlayStation a la plataforma de la competencia; La competencia, concretamente la propia Sony, que ha perdido la serie Call of Duty, reducirá sus inversiones, porque no consigue llegar a un gran porcentaje de consumidores; Y los desarrolladores independientes, que ahora pueden apuntar a diferentes servicios para publicar sus juegos, pero después de la adquisición se encontrarán monopolizando Game Pass, que superará a PlayStation Plus.

Sufrir daño también sería juegos en la nubedado que con Call of Duty Microsoft tendría una enorme ventaja, que bloquearía las inversiones en el sector por parte de otras empresas.

En definitiva, tras un examen más detenido, todo el texto gira en torno a la serie Call of Duty y su papel en la industria de los videojuegos, de tal forma que Sony la considera más importante que sus exclusivas para el éxito de sus consolas, ya que la define como «irrepetible». «. ¿Estará de acuerdo Kratos, que acaba de vender 5,1 millones de copias?