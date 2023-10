Tonali desmiente a Fagioli: niega la implicación de otros. La 23ª Cumbre Jurídica de la FIFA

La señal es clara: el caso de las apuestas por Tonali debe cerrarse en un tiempo récord. Como se sabe, el jugador del Newcastle admitió ante la Fiscalía Federal, así como en la República de Turín, que apostó en el fútbol y en el Milán, violando el art. 24 del Código de Equidad Deportiva de la FIFA. Por lo tanto, me declaro culpable, pero espero el juicio. Una situación que podría provocar graves bochornos en el agitado mundo del fútbol, ​​que consta de un partido cada tres días. ¿Es posible que Sandro Tonali, a pesar de haber infringido oficialmente la ley, pueda seguir jugando en paz en el Newcastle? La respuesta es sí, al menos hasta que se llegue a un acuerdo de culpabilidad, un camino elegido por el ex jugador del Milan inmediatamente después de haber sido contactado en Coverciano al notificar al fiscal de Piamonte por apuestas en sitios ilegales.

Por ello, y ante la presión que la UEFA está ejerciendo sobre la Federación Italiana de Fútbol, ​​presiona fuerte para cerrar el caso lo antes posible. El lunes 23 será un día crucial: tras el interrogatorio de Tonali el pasado domingo, los abogados (esta vez sin el jugador) se reunirán de nuevo con el fiscal federal Giuseppe Cheni con el objetivo común de llegar a un acuerdo. Hay que decir que por muy urgente que uno quiera, el asunto es serio y rara vez se llega a un acuerdo que convenza a la fiscalía y al acusado en el primer intento. Pero este es un caso especial. De hecho, nos gustaría formalizar el acuerdo de culpabilidad antes del partido de la Liga de Campeones del miércoles por la noche entre Newcastle y Borussia Dortmund, para dejar por escrito las responsabilidades del jugador y los tiempos y métodos de exclusión. Por lo tanto, el primer documento oficial, incluso si la suspensión de Tonali se hace efectiva, requerirá la aprobación de la Fiscalía Deportiva del CONI (a Fagioli le tomó dos días) y una comunicación oficial de Chinè a la UEFA con la solicitud de aplicar la sanción en Inglaterra. Es difícil pero no imposible que todo esté formalizado antes del miércoles. Sin embargo, si Newcastle permitiera a Tonali jugar unas horas después de obtener el acuerdo de culpabilidad por una violación clara (bajo circunstancias agravantes), es casi seguro que no recibirían el premio al juego limpio.

También a la luz del castigo de Fagioli (7 meses más 5) por no haber apostado nunca por su equipo, Tonali corre el riesgo de estar fuera del campo al menos 12 meses, a los que se sumará un número variable de meses de prescripciones sustitutivas (posiblemente cinco como el jugador de la Juventus), es decir, el curso de Mi tratamiento y varios encuentros como testimonios en la lucha contra la ludopatía. La discusión entre Cheney y el abogado del jugador se prolongará «al menos» durante 12 meses. Queda claro que si en los próximos meses la Fiscalía de Turín revela nuevos hechos considerados relevantes para la identificación de infracciones deportivas, el Ministerio Público abrirá un nuevo expediente con nuevos cargos que, de ser probados, darán lugar a nuevas sanciones.

doblar

—

La defensa subrayará al discutir los términos del acuerdo de culpabilidad cómo Tonali inmediatamente quiso aclarar su posición, por incómoda que fuera, dado que la apuesta por Milán y Brescia constituía un factor agravante para determinar la pena. De ahí su cooperación, que es muy diferente de una admisión de culpabilidad porque debe ser tal que la fiscalía sea informada de circunstancias (ya sean hechos o nombres) de las que el investigador aún no tiene conocimiento. En su interrogatorio ante Cheney, Tonali también explicó detalladamente su posición respecto a las declaraciones de Fagioli (“Él fue quien me sugirió Icebet y había rumores en la comunidad de que él también tenía enormes deudas”). El talento del Newcastle destacó que era sólo un jugador y que nunca quiso ni tuvo que involucrar a sus compañeros o amigos. Además, no pareció mencionar ningún nombre.