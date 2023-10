Epic Games Store presenta los dos juegos gratuitos el 26 de octubre de 2023

De acuerdo a la tradición, Tienda de juegos legendarios Lo que también se revela juegos gratuitos que se proporcionará a través de 26 de octubre de 2023O los que se lanzarán la próxima semana: estos son The Evil Within 2 y Tandem: Tale of Shadows, así que veámoslos con más detalle.

podrían ser juegos Liquidado y desembolsado Durante la próxima semana del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2023. Para obtenerlo se puede descargar a través del Epic Games Launcher o directamente en la versión web de Epic Games Store, y una vez canjeado permanece en la biblioteca del usuario.