Todos los juegos revelados con fecha de lanzamiento de PS4 y PS5 – Multiplayer.it

Sony dio a conocer cuáles son los juegos PS Plus Extra y PlayStation Plus Premium Marzo 2023, fue anunciado previamente en parte. Estará disponible a partir del 21 de marzo de 2023 para suscriptores de ambos niveles.

Comencemos viendo un juego. Clásicos de PlayStation de PS Plus Premium Marzo 2023:

Ridge Racer tipo 4 | ps1

Academia de abejas 2 | PSP

Filtro de sifón: espejo oscuro | PSP

aquí en cambio Juegos de PlayStation Plus Extra de marzo de 2023:

Colección Uncharted Legacy of Thieves

chía

extracto de tom clancy’s rainbow six

GhostWire Tokio

La vida es extraña: colores verdaderos

Fénix inmortal ascendiendo

la vida es extraña 2

Dragon Ball Z: Kakarotto

Edición Campeón de Street Fighter V

Juego de ganso sin título

Final Fantasy Type-0 HD

ira 2

Niu: El mundo se acaba contigo

Refugio

recordamos que chía Estará disponible dentro de PS Plus Extra desde D1. También hay otros juegos interesantes en la lista, como Ghostwire Tokyo, que recibirá una nueva actualización gratuita en abril: entonces podría ser la oportunidad adecuada para probarlo.

Si buscas juegos de acción, Niu: El mundo se acaba contigo es una aventura de gran calidad, puedes leer su reseña aquí. Si prefieres los tiroteos con algo de historia, Uncharted Legacy of Thieves Collection es una buena opción: recuerda que incluye Uncharted 4 y The Lost Legacy en una versión remasterizada. Si prefieres disparar en modo cooperativo, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction es la elección correcta.

Por último, te recordamos los juegos de PS Plus Essential de este mes.