En un libro titulado «Trucos» de los espías estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial – Corriere.it

De nuestro corresponsal Berlín – por adolf hitlerque según un estudio psicológico de Harvard tenía un «fuerte componente femenino», Querían ponerle estrógenos en las comidas, para que se le cayera el bigote, se le volviera la voz chillona y encima le crecieran los senos.. El Führer con tetas ya no cortejaba a los alemanes. En Japón, planearon introducir cientos de zorros pintados con pintura fosforescente radiactiva, que aterrorizaría a soldados y civiles.a favor de la victoria americana. Otro plan predijo que el país de Tenno sería invadido por miles de murciélagos kamikazes, lanzados desde aviones, que tenían dispositivos estacionarios bajo sus alas que incendiarían casas y edificios de madera.

No eran ideas para el guión de una película, ni eran los pensamientos confusos de una mente perturbada. Pero algunos Proyectos que fueron diseñados y probados en muchos casos por una división especial de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA.que fue creado en 1942 para coordinar la inteligencia e intensificar la guerra híbrida contra las potencias del Eje.

Para Will fue el encuentro de la vida. A partir de ese momento se convirtió en jefe Un grupo secreto, la Rama de Investigación y Desarrollo, tiene la tarea de desarrollar tecnologías y dispositivos encubiertos para engañar, aterrorizar, desestabilizar y destruir al enemigo.. Donovan no se sentirá decepcionado. En los casi tres años que trabajé con Lowell, La unidad ha producido de todo: rifles con silenciador, tintas invisibles, bolígrafos de tiro, explosivos disfrazados de caramelos o trozos de carbón y sueros de la verdad. Aparatos para descarrilar trenes, pastillas envenenadas sin olor ni sabor, brújulas escondidas en botones de uniformes, maletas que explotan al abrirlas. ¿Suena familiar? Sí. Lowell parece una versión de la vida real de Q, el mago experto en tecnología de las novelas y películas de James Bond.. De hecho, en aquellos años, el futuro creador de 007, Ian Fleming, trabajaba para la inteligencia británica, que también se dedicaba a trabajos no convencionales.