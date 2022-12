“Todo el mundo sabe lo que estaba pasando en la casa” – Libero Quotidiano

Sí, no siempre es fácil ser hija. albano carisi. Hablar de eso es Jazmín Carisinacida del cantante Celino San Marco y Loredana Lecheso, Jazmín cada vez despega más en la carrera musical que se decía en historias italianasel programa que se hizo en la tarde anterior Leonor Daniel en Rai 1.

Durante la transmisión, Jasmine habló sobre algunos momentos que la marcaron de una forma u otra. entre estos, Se da cuenta de que lleva el pesado y famoso apellido de su padre.. Un apodo que de vez en cuando se convierte, según explica, en una cruz, en un peso.

“Debo decir que nunca he recibido acoso directo”, explica Yasmine Carisi a Eleonora Daniele, “pero Realmente me dolió que no todos sepan lo que está pasando en la casa.. Sin embargo, lo intenté sin que nadie se diera cuenta, hoy estaba más insegura.” Explicó que por su título, tuvo que responder varias veces al odio que los idiotas de siempre le arrojaron en las redes sociales.

Y nuevamente, Yasmine Carisi agregó:No es fácil ser hija.De hecho, a menudo hay demasiadas expectativas de ti que te hacen vivir una vida peor. Puede pasar que te llamen porque tienes un padre famoso, sí, pero luego te toca a ti demostrar lo que vales”. historias italianas.