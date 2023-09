Todo el mundo está loco por la espirulina. ¿Realmente te hace perder peso?

El alga espirulina es un componente valioso de la dieta. Averigüemos para qué sirve y si es cierto que ayuda a adelgazar.

Cuando se trata de perder peso, cualquier ayuda externa siempre será bienvenida. Por este motivo, tendemos a buscar complementos nutricionales o… Alimentos que pueden hacer un milagro Y ayuda a perder peso. Sin duda, el alga espirulina se encuentra entre las que parecen haber despertado el interés del público en los últimos años.

Por sus características, este producto está verdaderamente considerado Un verdadero amigo del metabolismo. Y cualquier persona que decida iniciar su viaje de pérdida de peso. ¿Pero es realmente así?

Lo que necesitas saber sobre el alga espirulina y sus propiedades adelgazantes

Empecemos diciendo que no existe ningún alimento en el mundo que realmente pueda ayudarte a perder peso. Esto es necesario para una pérdida de peso adecuada. Compromiso de seguir una dieta sana y equilibrada A lo que se le suma la cantidad adecuada de actividad física. Establecidas las hipótesis necesarias, no cabe duda de que existen alimentos más o menos saludables y, del mismo modo, que existen ingredientes con propiedades capaces de favorecer el gasto calórico y la pérdida de peso. La espirulina parece haber llegado a esta lista Por sus múltiples propiedades.

De hecho, es un ingrediente rico en proteínas y sales minerales, capaz de combatir el colesterol malo y elevar el sistema inmunológico a la vez que fortalece. Entre otras cosas, es bajo en calorías y una vez consumido ayuda a sentir saciedad rápidamente. En este sentido, se puede considerar un alimento apto para la dieta. Sin embargo, aquí terminan sus efectos adelgazantes. Si estás intentando perder peso, siempre previa consulta con tu médico, Puedes incluirlo de vez en cuando. Para aliviar la sensación de hambre de quienes la padecen como un problema.

En general, siempre es mejor no abusar de él. En realidad, es un ingrediente si se toma en dosis excesivas. puede provocar estreñimiento, Náuseas y, en algunos casos, incluso fiebre. Por último, si realmente quieres comerlos, siempre es mejor elegir unos de buena calidad para evitarlos en la medida de lo posible. Presencia de metales pesados. Lo cual, sin embargo, no siempre es fácil de conseguir. Después de todo, perder peso y mantenerse en forma es una forma de cambiar su estilo de vida y no puede confiar en un solo producto. Toda una serie de pequeñas acciones Juntos pueden marcar la diferencia.