Honda HRC, ¿llega David Brivio? – motocicletas

Honda, pesadilla de 2023

Después de que Marc Márquez se recuperara de una larguísima lesión en el húmero del brazo derecho y de una diplopía, honda La empresa japonesa espera volver rápidamente a la cima en 2023. La empresa japonesa esperaba volver a competir por las primeras posiciones, también gracias al talento de su héroe.

Pero la realidad suele ser muy distinta a los sueños y Honda no ha podido salir de la crisis técnica en la que claramente ha caído a partir de 2020. Márquez intentó superar los límites de la RC213V, sufriendo graves caídas y otras lesiones, que le aconsejaron correr de una forma completamente diferente a la del pasado. Por lo tanto, no es raro que la casa del Pabellón Dorado sea la más lenta en la pista.El último puesto en la clasificación de constructores no mienteCon 123 puntos, frente a los 453 de Ducati.

Honda, ¿cómo te levantas de nuevo?

no es ningún secreto Marc Márquez habló con el equipo Gresini, con posibilidad de rescindir su actual contrato con Honda antes de una temporada, para incorporarse a la escudería italiana con la que su hermano Alex ya corre desde hace un año. El equipo Gresini tiene total independencia en la selección de pilotos y últimamente la alta dirección de Ducati ya no parece tan negativa ante la idea de suministrar una moto al piloto español.

Con el adiós de Márquez (¿y qué hará Repsol?) Sin duda, Honda se reducirá de tamaño. Probablemente opte por trasladar a Johann Zarco a la plantilla oficial junto a Joan Mir. En las últimas semanas se ha hablado de un posible interés por el piloto de Ducati Gigi Dall’Igna, pero en las últimas horas ha surgido un nombre sorpresa que podría reforzar la estructura organizativa de Honda. El conocido periodista y director habló al respecto Richard Joffe a DAZN España: «Te aseguro que en Honda pasan cosas. No puedo decir con seguridad que estén buscando fichar a Dall’Alegna, pero sí puedo revelarlo. «Me han dicho, y no puedo confirmarlo todavía, que Honda ha hecho una oferta a David Brivio»..

El técnico italiano, campeón de los éxitos de Valentino Rossi en Yamaha en 2004, 2005, 2008 y 2009, y de Suzuki con Joan Mir en 2020, se incorpora al equipo Alpine de Fórmula 1 a partir de 2021.