‘Todavía no estoy listo’: Riccardo Vogli está muy preocupado por la muerte súbita

Cuando The Pooh se fue hace muchos años para emprender una carrera en solitario, los fanáticos y el personal de la banda sufrieron mucho, pero luego se regocijaron -y no poco- en los últimos tiempos cuando se reencontraron, a pesar de que el grupo estaba viviendo un luto terrible que rompió el corazón de todos: el Muerte extremadamente temprana de un bajista, batería Stefano D’Orazio.

Ricardoademás de regresar al campo profesional por mucho tiempo, tiene una hermosa y mucho más joven pareja llamada Karen Trentinicon quien se casó, tras intuir la grandeza de su amor, que aún hoy florece, a pesar de las habladurías.

En el 2013 La pareja, todavía tan unida y tan enamorada, dio a luz su primera hijaaunque ya tiene un hijo de 30 años que lleva mucho tiempo trabajando y es económicamente independiente.

Y ahora el artista reveló, durante una conversación abierta muy larga sobre i los locos radio 2, Su mayor miedo, que para algunos seguidores puede ser una fobia, que a menudo les impide dormir por la noche. ¿De qué está hablando?

Hable al respecto muerte inesperadaque es un tema muy difícil y sombrío y que, lamentablemente, podría preocuparnos a todos pero que, afortunadamente, no tocó a su maravillosa familia.

Su mayor miedo

Simplemente el hombre, que tiene una hija de 10 años, y por lo tanto muy joven, teme, porque ya no es un niño, Incapaz de vivir másO mejor dicho, no hasta que su criatura lo necesite. Y esto realmente lo asusta mucho, porque, además, puede asustar a cualquier padre que se precie y que siempre anteponga a su descendencia.

«Mi mamá ha estado en el cielo desde el año 2000 y espero que ella sea mi vocera. Solo tengo que vivir un poco más, porque Yo quiero protege a mi niñaEl hombre de 75 años dijo hoy que en busca del elixir de la vida sigue algunos hábitos saludables: “me trato bien, bebo agua sin gas, nada de vino, estoy bien. Dios me dio energía y pasión”.

Además, también admitió que no le teme a envejecer, a pesar de que tiene una esposa menor de 30 años, pero asegura que «quiere envejecer lentamente». Y sobre todo desea desde el fondo de su corazón”. no Tener que dejar el mundo de repenteTambién porque, como reconoció de inmediato, «todavía no está listo».