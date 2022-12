La familia real: «Problemas de salud mental» | La «bomba» explota

Una verdadera bomba explotó en la familia real. Todos esperaban el lanzamiento de un documental de Netflix sobre la ‘separación’ de Harry y Meghan, pero nadie esperaba una realidad tan candente y una respuesta tan fuerte.

Tras el lanzamiento de la serie documental sobre el Príncipe Harry, la reacción provino de los miembros de la familia real. Además, ¿quiénes son las personas?

Ya se esperaba alboroto en el Palacio de Buckingham cuando se anunció Documental sobre los duques de Sussex. El príncipe Harry y su esposa, Megan Markle, sacudieron a la familia real. Han trascendido detalles que hasta ahora no se conocían, pero las reacciones, ya sea en la familia real o entre la gente, distan mucho de ser de simpatía hacia la familia del príncipe Harry.

Harry y Meghan y la revolución en la familia real: «Me parecía a mi madre»

No quería que la historia se repitiera.Megan es muy parecida a mi mamá. Esta frase del Príncipe Harry ha puesto el foco en la familia real. Las estrategias de silencio que alejan a los miembros de la familia real, especialmente a las mujeres, que primero llevaron a Lady Diana a Muchos problemas entonces Meghan Markle, No toleró al hijo de la difunta ex princesa de Gales. En resumen, el príncipe Harry decidió revolucionar la historia para «salvar a su familia, a la mujer que ama y a sus hijos».

La familia real contra Harry y Meghan

Una historia vista desde el primer momento de forma negativa hacia los duques de Sussex. Y así, los dos decidieron recurrir a Netflix, luego de la histórica entrevista con Oprah Winfrey, y contar lo que realmente sucedió. La serie documental se divide en seis episodios y cuenta la historia de amor entre un príncipe y la famosa actriz Suits. Vemos fotos nunca antes vistas de Archie y Lilibet, los hijos de los duques, y su mudanza a Montecito, California. Una historia de amor de cuento de hadas que enfrenta un ciclo de odio y racismo. Precisamente contra estos anillos, la familia real, asegura Harry, no habría movido un dedo

Si el príncipe Harry no quiso cubrir a su familia y a su esposa, siguiendo el ejemplo de su difunta madre, con odio racial, por otro lado, los sujetos y usuarios de Netflix no apreciaron para nada la escisión y captaron el mensaje. Los comentarios, contra los duques de Sussex, son realmente despiadados. Básicamente Los dos fueron acusados ​​​​de solo querer ganar dinero empañando la imagen de la familia real.. Según informó Vanity Fair, de hecho, el documental se iba a llevar al menos 20 millones de dólares.

los De los comentarios en la página de Instagram de netflix Anunciar el lanzamiento de la Serie Documental solo subraya el odio: «no poder crear la propia vida»; «Lo más lindo del año» o «¿Pero no quieren privacidad? ¿Pero qué nos importa?»