Todas las predicciones están marcadas con una marca.

Paulo Fox

Aquí está el horóscopo de Paolo Fox en Lattemiele Radio: todas las previsiones de signos para hoy, 15 de junio y los próximos días. Descubramos todas las novedades juntos.

Aries: Este sábado traerá múltiples preocupaciones. Si tienes algunos problemas en casa hay que tener cuidado de no exagerar. Los nacidos bajo el signo de Aries, en medio de la adicción, muchas veces corren el riesgo de decir cosas que no quieren decir. Mantener el control es el desafío más difícil.

toro: A partir del lunes Venus vuelve a ser amiga y quién sabe si este regreso no será portadora del amor. Los problemas que han sido una gran molestia en los últimos tiempos deben convertirse finalmente en cosa del pasado. Tauro necesita certeza. Estos pueden estar ocultos en otro signo de tierra.

mellizos: Para Géminis, un día activo con Júpiter y la Luna favorable. Así que disfruta y no pienses en el estrés de los días acumulados. El domingo será el día de los nuevos sentimientos. Cualquiera que haya terminado recientemente una relación finalmente podrá vengarse.

cáncer: Aquí está el protagonista absoluto de las últimas dos semanas. Habrá muchos planetas en el signo y Saturno está bien ubicado por lo que fortalece el cielo. En dos semanas será posible obtener una ventaja en el trabajo. Mejora tu estatus y tu amor también recibirá un gran impulso.

LeónPara Leo, aquí están las estrellas del ganador. Últimamente no ha sido un periodo ideal pero todo lo sucedido nos servirá de lección para que no cometamos los mismos errores. Júpiter está en buenas condiciones y la Luna está activa. No todo el mundo ha sido amigable en los últimos días. Tienes que dejar pasar las cosas y mostrar tu generosidad.

bakr: Las dos primeras semanas de junio fueron difíciles, pero las próximas dos semanas serán muy interesantes. Ya sea en el amor o en el olvido de personas que deberían verse afectadas por tu indiferencia. Si das demasiado y recibes muy poco, ahora dejarás claro a quienes se aprovecharon de tu buena voluntad que se sienten mal.

Horóscopo de Paulo Fox para hoy y mañana: los astros de Libra a Piscis

balance: Ahora estás muy confundido a nivel emocional y si no tienes una historia te moverás a simple vista. Si hay un ex en tu vida, presta atención a algunas discusiones que pueden volver a ser protagonistas en los próximos días. Probablemente sea mejor evitar tomar partido; tomarse su tiempo es lo mejor que puede hacer.

el Escorpion: Estrellas muy importantes para Escorpio. Este signo del zodíaco se nutre de la intuición y las ideas repentinas. En las próximas dos semanas habrá perspectivas de futuro muy interesantes. Por este motivo, es buena idea elegir y evaluar lo mejor posible cada paso que das.

SagitarioNo más aburrimiento, si hay algo que te derrota es repetir las mismas cosas una y otra vez. Quienes estén más preparados podrán plantearse un proyecto arriesgado y manejable a partir de julio. Un soplo de optimismo y buena voluntad puede ser cómplice de un período maravilloso que comienza con la luna favorable.

Capricornio: Debemos vivir las próximas dos semanas en completa relajación. Aunque no se lo cuentes a nadie, eres una persona fuerte y decidida, pero estos días te sientes agotado. Ahora haz las cosas con calma y piensa que la segunda parte de junio debe transcurrir con cautela.

Acuario: Hoy tenemos la Luna y Júpiter a favor de esa luz verde para las relaciones. Aún con un cambio en la pareja, es momento de hablar claro y renovarse. Quizás sea una buena idea organizar un pequeño viaje. Si la historia es cierta, podría restablecerse a partir del lunes.

Pez: Este cielo es perfecto. Ha llegado una excelente etapa del mes, sobre todo para rodearte de ideas adecuadas y personas positivas. Si la historia es importante, es buena idea abrir las puertas a partir del lunes. Aquellos que han estado solos durante demasiado tiempo finalmente podrán encontrar la otra mitad de la manzana.