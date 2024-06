¿Cuál es el peligro del cannabis light en Italia?

Es un momento especialmente sensible para Sector ligero del cannabis en Italia. Que, a medida que se acercan las elecciones europeas, se encuentra en el punto de mira de las fuerzas políticas del gobierno.

Si, por un lado, se prohíbe la posibilidad de vender productos de vapeo que contengan CBD, por otro lado, enmienda Que quiere prohibir todo tipo de cannabis light y sus derivados, impidiendo efectivamente la producción de aceites.

Es una maniobra loca que, de ser aprobada, destruiría gran parte de la industria verde italiana. Que hoy, según los primeros datos difundidos, incluirá aprox. 1500 empresas Y 15 mil personas. Quienes inevitablemente se encontrarán sin trabajo. La liga incluso lo exige Bloquear fotos Que representan la planta de cannabis (entera o incluso partes de ella), en “pancartas, pancartas, carteles y cualquier otro soporte publicitario para promover actividades comerciales”.

Pero muchas asociaciones sectoriales no tardaron en expresar su total oposición. Y si lo son Ya se ha activado para parar Esto es Loco.

Y hoy conaAbogado Simonetti Y paraaAbogado Miglio a Protección legal de las drogasQueremos evaluar la situación.

No sólo el vapeo, el gobierno quiere prohibir todas las formas de cannabis blando: aclaremos esto

Empezando por el tema del vapeo, ¿puedes resumir qué está pasando y de dónde surgió esta decisión de prohibir los productos de inhalación que contienen CBD?

Los productos de vapeo plantean un “problema legal” poco significativo.

En general, la cuestión jurídica se refiere a la impugnación como alternativa a los líquidos para inhalación, que se cree que están sujetos al régimen fiscal.

Por ejemplo, consideremos las numerosas sentencias judiciales relacionadas con los dos Ingredientes que se encuentran en todos los líquidos de los cigarrillos electrónicos, concretamente la glicerina vegetal (un aditivo de origen vegetal, especialmente pegajoso y denso que da humo al líquido) o la glicerina de propileno (un compuesto químico líquido inodoro, incoloro y de sabor dulce utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica). y cosmética para diluir otros ingredientes).

Referirse al tema del CBD como líquido inhalable no constituye un problema como principio en sí mismo: como hemos demostrado repetidamente en numerosos casos judiciales, incluso después de la sentencia Cannafabe, no constituye un problema como principio en sí mismo. : No tiene la eficacia de los estimulantes..

La batalla que estamos librando sobre el CBD en el TIE (última sesión el próximo mes de octubre) no atribuye ciertamente estabilidad comercial a este producto.

De hecho, a pesar de obtener un comentario sobre la inclusión del CBD como droga de abuso en la tabla designada del Decreto Presidencial 309/90, el CBD (como es el caso de otros líquidos) puede ser objeto de disputas fiscales según el Impuesto Uniforme. Código.

De hecho, según esta disposición de la ley, los productos que consisten exclusiva o parcialmente en sustancias distintas del tabaco o líquidos ya previstos, que cumplen otros criterios como hacerles entender que el producto equivale al humo. En referencia al líquido de inhalación, se discute por analogía que el CBD sea un líquido Debes pagar impuestos especiales Porque se toma por inhalación.

¿Cómo se forma la defensa?

Algunos de nuestros clientes (empresas) han acudido como medida de precaución a la ADM (agencias de aduanas y monopolios, ndr.) para preguntar si las inflorescencias comercializadas pueden estar sujetas a impuestos especiales. Sin embargo, ante el rechazo de las oficinas pertinentes, éstas siguen comercializando el llamado CBD bajo la apariencia de un producto agrícola (flores secas, floricultura y horticultura).

Según el enfoque estratégico de nuestro despacho de abogados, en los grandes litigios no existe ningún elemento subjetivo de deseo de comercializar el producto evadiendo el impuesto especial, que ADM identifica específicamente. Ella dijo que no debería tener que pagarle.!

Por ello, las empresas comercializaban productos a base del llamado cannabis light, sin la eficacia de los estimulantes, en la creencia de la capacidad de vender el producto. el) En línea con el viejo dicho De Cass. sol. 30475/2019 (porque no tiene efecto dopante) e en segundo lugar) está libre de cargas fiscales ya que puede venderse libremente al público sin pasar por la red comercial oficial de ADM.

Cambiando de tema, ¿qué opinas del intento del gobierno de prohibir el cannabis light y sus derivados?

El proyecto de ley del gobierno es muy peligroso. En violación de derechos constitucionales y empresariales básicos De quienes realizan actividades comerciales en la cadena de producción de cannabis.

En particular, mencionar el límite del 0,2% de THC es un signo de clara ignorancia regulatoria, porque el umbral en cuestión en Europa es igual al 0,3% de THC.

Además, el proyecto de ley intenta borrar todas estas cosas de un solo golpe de esponja. Evidencia científica Lo que indica que en 1 gramo de cannabis no más del 0,5% de THC es eficaz como estimulante.

Además, existe desconocimiento regulatorio sobre la disciplina del sector de floricultura y viveros, cuyas especializaciones permiten la producción y circulación de flores cortadas, incluidas plantas secas y vivas.

Finalmente, hay un elemento muy peligroso: Frustración económica Lo que – con este anuncio preelectoral – el Gobierno ha hecho con el sector del cannabis, teniendo que apaciguar a sus clientes ante un bombo mediático carente de plausibilidad jurídica.

Tiene datos más precisos que los que circulan online sobre el inevitable daño económico que traería la aprobación de la enmienda. En términos de cierre de empresas y pérdida de empleo

En cuanto a los daños económicos, la asociación del sector con la que cooperamos (Canapa Sativa Italia) detalla los daños (cláusula doble: daños derivados y lucro cesante) que afectan a las diferentes regiones italianas en las que operan las empresas que operan en este sector. .

¿Qué pueden hacer las empresas de cannabis ligero para “defenderse” si se aprueba la enmienda? ¿Podrían recurrir a algún organismo gubernamental o volver a llamar la atención directamente al nivel europeo?

Nuestro despacho de abogados desarrolla un tema específico de legalidad constitucional desafío Implementar inmediatamente legislación que viole los principios fundamentales de libertad de empresa económica e igualdad ante la ley.

Uno de los temas centrales se refiere al perfil. Previsibilidad: Una persona que es objeto de un proceso penal, antes de cometer un acto considerado penalmente relevante, debe poder saber, si es necesario mediante la interpretación dada por los jueces y quizás después de recibir un asesoramiento adecuado, qué actos y omisiones le hacen penalmente responsable.

En el caso concreto, la legislación de la UE (y de todos los demás Estados miembros) La producción no está prohibida. Cultivo de cáñamo industrialde modo que el empresario italiano, si se aprueba el proyecto de ley, se verá restringido en el libre intercambio de mercancías, incluso en violación de varias disposiciones reglamentarias de la sociedad.

Finalmente, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Hay alguna actualización?

Sabemos que el proyecto de ley está siendo analizado y tenemos plena confianza en que la oposición quiere y sabe oponerse a esta “locura regulatoria”.