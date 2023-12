Todas las nuevas bonificaciones para 2024 contenidas en la maniobra del gobierno Meloni

En el presupuesto recién aprobado, el gobierno Meloni decidió no extender varios beneficios introducidos en los últimos años, desde la construcción hasta el transporte. En algunos casos, las bonificaciones se han suprimido por completo, en otros sólo se han debilitado. Ingrese el nuevo canal whatsapp Por Fanpage.it

La táctica del gobierno Meloni, que recibió hoy la aprobación final del Senado, incluye algunas bonificaciones ya activas en 2023, como Bono de custodia, que ha sido mejorado. Entre las medidas incluidas en la ley de presupuesto se encuentran las siguientes: Recompensar a las madres trabajadoras Y bonificación de «gasto» con Tarjeta de compras «personalizada para ti». Se me han extendido las exenciones Primera hipoteca para adolescentes. Pero en cuanto a otros beneficios, no se espera una extensión para el próximo año. Este es el caso por ejemplo Gafas de bonificaciónel seguidor Recompensa de agua potable. Sobre el Superbonus 110 La mayoría llegó a un acuerdo: En la práctica, el bono de construcción del 110% se mantendrá para los ciudadanos de bajos ingresos que no completen las obras de renovación antes de fin de año. Además, se espera una amnistía que permitirá a todos aquellos que no hayan completado las obras antes del 31 de diciembre de 2023 evitar los reembolsos.

Recompensar a las madres trabajadoras

Su precio ronda las 800 mil libras. Trabajadores Madres que podrán beneficiarse en 2024, pero también en los dos años siguientes, del crédito fiscal adicional previsto específicamente para las mujeres con hijos que supondrá una ventaja salarial de hasta 1.700 euros netos al año.

Tarjeta de compras «personalizada para ti»

La ley de presupuestos destina 600 millones de euros al Fondo de la Tarjeta Socialdedicado a ti'Para comprar no sólo productos de primera necesidad, sino también combustible o abonos para el transporte local. De esta forma, el subsidio de transporte solo llegará a los beneficiarios de la tarjeta, es decir, familias con ISEE. Hasta 15 mil euros (Antes eran 20 mil euros)

Bono de transferencia

El bono de transferencia fue confirmado, pero debilitado. La aportación de 60 euros para la compra de abonos de transporte público y ferroviario es sólo para los titulares de la tarjeta social “Para ti” que tengan un ISEE de hasta 15 mil euros (en lugar de 20 mil euros como el año anterior) . En este momento, se está evaluando la posibilidad de un nuevo día de extracción, posiblemente el 1 de enero de 2024, y los recursos restantes de diciembre de la recompensa podrían volver a estar disponibles.

Súper bono

Algunas características también se confirmarán en 2024, pero con algunos cambios. Entre estos Súper bono. En 2024, el subsidio a los negocios de eficiencia energética aumentará del 90% en 2023 al 70% en 2024. Hasta finales de 2023, solo las viviendas unifamiliares y condominios que iniciaron operaciones en 2022 podrán beneficiarse de la tasa del 110%. . El Gabinete de Ministros del año permitió algunas correcciones a la medida: el bono del 70% continuará para todos aquellos que continúen trabajando en 2024, y indulto Lo que permitirá evitar los reembolsos a quienes no hayan finalizado las obras antes del 31 de diciembre de 2023. La bonificación de construcción del 110% sigue existiendo para quienes tienen bajos ingresos y no hayan finalizado las obras.

Recompensas de guardería

También ha sido refinanciado para 2024. Recompensas de guardería. A partir de 2024, para las familias con un menor de 10 años y un ISEE de hasta 40 mil euros, en las que nacerá un hijo, habrá 2.100 euros adicionales: de esta forma la prestación máxima asciende a 3.600 euros. de los 3 mil actuales.

Recompensas de muebles

No fue eliminado sino debilitado. Bono de muebles: El gasto máximo al que se aplicará el descuento del 50% oscila entre los 8.000 y los 5.000 euros.

Recompensa cultural

no habrá más Aplicación18Bono de 500 euros para adultos. Pero han sido sustituidas por dos tarjetas, la Tarjeta de Cultura y la Tarjeta de Mérito, de 500 euros cada una, y acumulables: la primera vinculada a los ingresos (ISEE máximo 35 mil euros), la segunda a la consecución de la nota máxima de 100 en el “examen de graduación”.

Psicología extra

Para este año Duplicar la recompensa del psiquiatrauna aportación de hasta 50 euros por sesión de psicoterapia: la llegada de una financiación adicional de 5 millones de euros.

Bonificación hipotecaria para menores de 36 años

No se ha ampliado la bonificación hipotecaria para menores de 36 años, es decir, la medida vigente desde mayo de 2021 que prevé que quienes tengan unos ingresos ISEE inferiores a 40.000 euros queden exentos de pagar impuestos en la compra de su primera vivienda. El Bono Hipotecario Joven, la hipoteca bonificada para menores de 36 años e ISEE familiares inferiores a 40 mil euros, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024. En la práctica, los jóvenes menores de 36 años, con un ISEE en el rango de 40 mil euros y que necesitan un préstamo para su primera vivienda superior al 80% del valor de la vivienda, Podrá beneficiarse de la garantía reforzada desde el 50% original (previsto antes de la introducción del Decreto Sostegni bis en 2021) hasta el 80% del importe principal de la hipoteca..

¿Qué bonificaciones dejarán de existir a partir de 2024?

Algunas recompensas ya no existirán a partir de 2024, lo que significa que caducarán en unos días. Queda poco tiempo para aprovechar el bono Compre vasos o use agua potable extra.

El 31 de diciembre es el último día para realizar pedidos. Gafas de bonificaciónun bono por valor de 50 euros, válido para un solo uso por quienes tengan un ISEE inferior a 10 mil euros., Para comprar gafas o lentes de contacto. El aporte se desembolsa desde el 5 de mayo como bono para gastar en establecimientos comerciales autorizados y como reembolso de una compra ya realizada entre el 1 de enero de 2021 y el 4 de mayo de 2023. La plataforma electrónica del Ministerio de Salud permanecerá activa hasta mayo. 31. diciembre de 2023, y los desembolsos continuarán hasta que se agoten los fondos puestos a disposición por el gobierno, respetando el orden cronológico de las solicitudes.

También adiós a Recompensa de agua potableEs decir, exención fiscal de parte de los gastos ocasionados por la compra e instalación de sistemas de filtración, mineralización, refrigeración y adición de dióxido de carbono dietético E290, que mejoran la calidad del agua suministrada para consumo humano desde los canales. También fue eliminado bono decodificador de tv, preparado para Más de 70 Con una pensión de hasta 20 mil euros al año.

Ni siquiera la bonificación del IVA con estatus verde ha sido refinanciada: ya no existirá Airbnb 50% de descuento Sobre el IVA de la compra Viviendas clase A y B..