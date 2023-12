Antonella Clerici volvió a hacer exactamente esto: Bueno, sí, esto no es nada normal | La verdad inédita emerge

¿Ha dicho alguna vez que incluso Antonella Clerici ha sucumbido a la magia del revisionismo? Parece que no toda su belleza se debe a la Madre Naturaleza.

Antonella Clerici Es casi familiar. Este es el impacto que tienen algunas personalidades del mundo del espectáculo cuando aparecen en televisión durante años y años de forma casi diaria.

De hecho, como ella, pocas otras entran cada día en nuestras casas. en principio prueba de cocinaY hoy Y Siempre mediodíaLa hora del almuerzo de los italianos presenta recetas sugeridas por sus amigos chefs desde hace más de 20 años.

Pero eso no es sólo lo que la hace tan identificable, sino que comparte su vida sin ocultar nada en absoluto. lo admito de, Donde dijo: Hay personajes públicos que comparten sus negocios, pero no su vida privada. «Hice un pacto con el público: ustedes saben todo sobre mí, y no es que decida hablar sólo cuando me conviene».

Y así entre amores, traiciones, desilusiones y menopausia, querida antonelina Tiene muchas ganas de mostrarse sin pudor alguno, consciente del cariño del público que la apoya desde hace décadas. Pero hoy emerge también otra verdad: la de los retoques finales.

Antonella Clerici: Las modificaciones a las que me rendí

Antonella Clerici Ella nunca se escondió detrás de su dedo, ni siquiera en un momento puntual como la menopausia. Un momento difícil por el que pasamos muchas mujeres, pero nunca hablamos de ello. Por eso quiso enviar un mensaje a través de las páginas. Buena salud y bienestar.

Después de alcanzar el umbral de los sesenta años, que cumplió el 6 de diciembre, dijo, dirigiéndose a las mujeres: «No deberías sentirte condenado, viejo o acabado. La madurez nos da conciencia de quiénes somos y la posibilidad de no importarnos si la piel ya no es tan uniforme como solía ser».

¿Qué hizo el locutor?

Pero aunque acepte que su piel ya no es tan uniforme como antes, eso no significa que no haya caído en manos de un cirujano plástico. Increíble pero también cierto Antonella Clerici Sucumbió a la magia de la revisión, como suele decirse. Incluso si es ligero. a hoy Admitió que siempre había sido partidario de ello, especialmente de quienes trabajan en televisión. Pero ningún empaste se hincha: «Te dicen que apesta, pero eso no es cierto. Veo algunos monstruos a mi alrededor».

Entonces, ¿Qué haces? Yo confieso: “Dos veces al año voy al cirujano plástico para bótox y bioestimulación, no me gustan los rellenos porque desfiguran el rostro. […] Es mejor hacer pequeños ajustes que intervenciones repentinas y antinaturales. Veo ciertas bocas a mi alrededor, mamá”..