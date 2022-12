Todas las actualizaciones en vivo

13:05

Pelé, la provocación de un sitio argentino

«Despedida bolitaMurió el tercer mejor jugador de la historia.. esto es una provocacion sitio argentino «Crónica Tv», conocida por sus títulos irreverentes y estilo «trash», póstumamente «oh ry»que en la tierra del tango se puso en competencia con los argentinos Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

12:40

Zico y Taffarel: «Un recuerdo imborrable»

Un verdadero ídolo de todos los futbolistas brasileños. Esto ha sido bolitaQuien falleció ayer a la edad de 82 años: «Recuerdo el gol que marcó contra Checoslovaquia. El otro dice el número 10 en verde y dorado. Zico –. Paró el balón con el pecho y el balón aterrizó donde quería anotar con un lanzamiento de 40 metros de Gerson».. Entonces el portero Tafarel: Deja una huella imborrable. Finalmente mazinho: «Dejar un recuerdo imborrable». Ver el vídeo

12:33

Falcao: «Era el más grande»

«El más grande de todos. Seleção, Santos y Cosmos. Rey del fútbol. Rey de Brasil. Rey del mundo».. Así que el antiguo romano Pablo Roberto Falcao Recuerda a tu compatriota en las redes sociales bolitaAyer, el tiempo desapareció 82 años. “Con tres corazones y múltiples talentos, Pelé lo ha ganado todo y más con la admiración incondicional de sus súbditos. Salud, Pelé. Ha sido una bendición vivir contigo”.agregó el ex campeón verde y oro, quien ha Roma Ganó el título de liga en la temporada 1982/83.

12:22

Pelé, saludos desde la NASA.

hay, también NASAla agencia espacial estadounidense, rinde homenaje a «O Rei» por el fútbol, bolita. Falleció ayer a la edad de 82 años. En su perfil de Twitter, muestra una foto de galaxia En los colores de Brasil. Representando el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el Rey del ‘Juego Hermoso’, esta imagen de una galaxia espiral en escultor de constelaciones Mostrar los colores de Brasil. En la imagen, las estrellas forman un remolino en medio de los colores. amarillo y verdeentre la luz de las estrellas.

12:12

Altafini recuerda a Pelé: ‘Era un amigo’

«Desde que existe el fútbol, ​​fue el mejor jugador de todos los tiempos y estoy triste».. Entonces, en una entrevista con Sky Sports, José Altafini, para brasileñosmazolaEn honor al gran Valentino, recuerda a su compañero de selección Pelé (fallecido ayer, 29 de diciembre, a los 82 años) quien, dado que La FAFA «hizo estallar» el papel titular de Altafini. «Apareció Pelé conmigo, él tenía 17 años y yo 19 – Altafini dice de nuevo –. Y me entristeció que nuestros dos perfiles, en una película que también fue un éxito, fueran lanzados a la competencia porque éramos amigos..

11:50

Un minuto de silencio antes de los partidos de la liga italiana

Con motivo de la decimosexta jornada del torneo, que se disputará el miércoles 4 de enero, el prof higo Organizar un minuto de silencio para recordar bolita. (Lee todo)

11:45 a.m.

Pelé, homenaje a Infantino

Saludos del Presidente de la FIFA que no pueden faltar, gianni infantinoque publicó una dedicatoria a O’Rei. (Ver el vídeo)

11:40

Pelé, una huella imborrable en la historia de la Copa del Mundo

tres victorias (1958, 1962, 1970), 12 goles en total y actuación legendaria: Pelé dejó un marca indeleble en la historia de la Copa del Mundo. (Ver el vídeo)

11:30

Gattuso saluda a Pelé

Emotivas palabras del ex centrocampista y actual entrenador del Valencia sobre la muerte de Uri. (Ver el vídeo)

11:15

Pelé, saludo Santos

club donde se convirtió en Pele O’Rei Rinde homenaje al héroe brasileño con un emocionante videoclip. (Ver el vídeo)

10:45 a.m.

Pelé, causas de muerte

O’Rei definitivamente perdió su lucha contra Cáncer de colonQuien lo intervino quirúrgicamente en septiembre de 2021. Así lo leemos en el boletín médico publicado poco después de su muerte. (Lee todo)

10:25

Pelé, memoria de Gianni Rivera

Gianni Rivera recordar bolita En las redes sociales:Ha fallecido mi amigo a quien siempre consideré el más grande de todos los tiempos. Sabía usar los dos pies por igual, con la misma sensibilidad y con la misma fuerza. Si no existiera el fútbol, ​​seguramente lo habría inventado.«. (Lee todo)

10:20

El último mensaje de Pelé a Neymar

Con motivo de la eliminación de Brasil de los cuartos de final del Mundial ante Croacia, bolita Sh ha dedicadon carta privada, para calmar la amargura, prof neymar: «Te he visto crecer, te he estado apoyando todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi cuenta de goles con la Seleção. Los dos sabemos que esto es mucho más que un número. Lamentablemente, es No es un día feliz para nosotros, pero siempre serás una inspiración futbolística». He notado que cuanto más tiempo pasa, más fuerte crece nuestro vínculo. Mi récord se ha establecido durante casi 50 años y hasta ahora nadie ha venido. cerca. Llegaste allí, muchacho, y eso se suma al valor de tu conquista.

9:50

El recuerdo de Gravina: «Pele era fútbol»

«Un gran dolor, hoy el deporte es una gran tristeza, porque Pelé era fútbol, ​​y también gracias a él, de hecho, se ha convertido en el deporte más querido y más jugado del mundo. Millones de personas lo reconocieron en una hermosa historia de salvación y gran pasión. Su clase iluminará para siempre nuestros ojos.Esta es la dedicatoria del jefe. higoY el Gabriel Gravina.

9:40

El mensaje de Biden sobre Pelé

Incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Bidenpara dedicar un mensaje a la desaparición de Pelé: «Para un deporte que une al mundo como ningún otro, el ascenso de Pelé desde sus humildes comienzos hasta convertirse en leyenda del fútbol es una historia de lo que es posible».

9:40

Bolsonaro declara tres días de luto nacional

“Con pesar lamentamos la muerte de un hombre que, a través del fútbol, ​​llevó el nombre de Brasil al mundo. Hizo del fútbol arte y alegría. Que Dios consuele a su familia y lo acoja en su infinita misericordia”.. Palabras en las redes sociales del presidente saliente de Brasil, jair bolsonaro. Se declaró luto nacional de tres días en honor a la leyenda brasileña, cuando era alcalde santos Siete declarados en su ciudad.

9:35

Recordando a Mazzola: «No fue especial»

«Estaba Pelé, y luego todos los demás. Lo vi jugar allí, en el mismo campo y no podía creer lo que veía. Estaba a dos metros de distancia, pero estaba en la luna. Una parte de mí se había ido». ¿Era reconocible? No creo en eso. Porque le pasó el balón a su compañero y luego desapareció, indiferente a recibirlo de nuevo. Era muy ágil, un rayo y siempre te engañaba. Parecía que estaba hecho de goma y era muy astuto. Valcaregi decidió seguir doblando la marca: no funcionó. Durante el juego lo buscábamos constantemente para entender lo que estaba haciendo. Teníamos la cabeza llena de órdenes que había que ejecutar de memoria, casi metro a metro, pero las sensaciones eran tan grandes. Brasil también fue: demasiado, para todos.. es un recuerdo Sandro Mazzolaa quien O’Rei conoció por primera vez en Final Copa del Mundo 1970 MéxicoBrasil ganó.

9:25

Pelé, el amor eterno del fútbol

Incluso en el hospital, el fenómeno brasileño nunca cedió a su mayor pasión: el año pasado jugó de esa manera. (Ver el vídeo)

9:20

Las frases más célebres de Pelé

«a Precisión Es una manera mala de grabar».Y el «YO Nacido para el fútbolAsí como Beethoven nació para la música”.. quieto: «el racismo Hay que luchar, pero el fútbol de hoy es una mezcla de razas, religiones y colores. Creo que los episodios que ves dependen más de la situación política y económica”.. Revive la extraordinaria trayectoria de Pelé a través de su carrera Las frases más célebres. (Lee todo)

9:05

El funeral de Pele, todos los detalles

a ataúd dorado Reservado por años, siete días a partir de Herrero y el el cuerpo Se mostrará el 1 de enero en Meydan. santosVila Belmiro, con puertas abiertas al público durante un día y medio. Siga todos los detalles relacionados con el funeral de la leyenda brasileña. (Lee todo)