En móviles Whatsapp dejará de funcionar en 2023

Nuevo ano nueva vida. Literalmente, incluso para nosotros. teléfonos inteligentes. porque quien 1 de enero de 2023cualquier domingo, Whatsapp dejará de funcionar en 49 modelos Muchos teléfonos celulares. La mayoría de los dispositivos son Android, pero hay algunos Iphone que no será posible obtener del servicio de mensajería instantánea.

Comenta la noticia que Whatsapp dejará de funcionar en algunos teléfonos móviles hecho a través vic y marissaprograma Radio DJ Se emite durante las vacaciones de invierno todos los días laborables por la mañana de 10 a 12, presentado por en ti Y el marisa basera.

Haga clic en el podcast a continuación para escuchar los comentarios de Vic y Marisa.

Vic y Marissa: «Puedes respaldarlo en ese lugar»

Por qué Whatsapp dejará de funcionar en 49 modelos de teléfonos inteligentes

Para este último, también lanzado hace una década, medio – Propietario de el whatsapp – Decidir no aumentar la inversión para modificar las actualizaciones de la aplicación. Así, millones de personas en todo el mundo permanecerán desconectadas a partir del 1 de enero. Comprar un nuevo smartphone sigue siendo la única solución para seguir usándolo el whatsapp.

Meta no es la única: las apps ya no se actualizarán

Para informar de las novedades y la lista completa de dispositivos en los que se encuentra la aplicación con el icono verde ya no funcionará la ubicación era GizChina.com Lo que explicaba cómo «equivocado» no es sólo quién medio. De hecho, hay muchas aplicaciones que han estado advirtiendo a sus usuarios a lo largo de los años. Algun dia puede dejar de funcionar Por las mismas razones que ahora Whatsapp ya no funcionará.

Lista de Smartphones en los que dejará de funcionar Whatsapp

inmediatamente La lista completa de smartphones en los que Whatsapp dejará de funcionar A partir del 1 de enero de 2023.

iphone 5

iphone 5c

Archos 53 Platino

Gran S Flex ZTE

ZTE Grand X Quad V987

HTC deseo 500

Huawei ascender Dr.

Huawei ascender D1

Huawei ascender D2

Huawei ascender G740

Huawei Ascender Mate

Huawei ascender P1

caja XL

lenovo a820

caso LG

LG brillante 2

LG Óptimo 4X HD

Teléfono LG Optimus F3

Teléfono LG Optimus F3Q

Teléfono LG Optimus F5

Teléfono LG Optimus F6

Teléfono LG Optimus F7

LG Óptimo L2 II

LG Óptimo L3 II

LG Optimus L3 II doble

lg optimus l4ii

LG Optimus L4 II dual

LG Óptimo L5

LG Optimus L5 dual

LG Óptimo L5 II

lg optimus l7

LG Óptimo L7 II

LG Optimus L7 II Doble

LG Optimus Nitro HD

Tenga en cuenta el ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

núcleo de la galaxia de samsung

Samsung Galaxy s2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Tendencia II

Samsung Galaxy Tendencia Lite

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Arco S

Sony Xperia

Sony Xperia Nuevo L

Wiko sincronización cinco

Wiko Dark Knight ZT

¿Has identificado, entre otras cosas, tu smartphone? ¿Debería ser así? Deberías darte prisa para arreglarlo.tal vez aprovechando algunas oportunidades de mercado o varios descuentos después de Navidad.

Vic y Marissa comentan: «Estos móviles van a ir para los mayores y los niños»

durante un bucle vic y marissalos dos comentan sobre la historia, recordando a los oyentes que es posible que tengan que cambiar sus teléfonos celulares:

Cada año, Whatsapp decide cerrar su servicio para algunos teléfonos inteligentes. En la lista de móviles hay grandes nombres, como el Samsung Galaxy S3″.

MarisaY luego añadió un comentario personal: