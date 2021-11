Tim Cocker está considerando aumentar la oferta para impresionar a Vivendi. Giorgetti: «El gobierno evaluará» – Corriere.it

El fondo Kkr considerará si debe cobrar Tim Show, que actualmente están sujetos a una expresión de interés no vinculante, entonces Vivendi ya ha dicho que considera insuficientes 0,505 euros por acción que el US Fund tiene la intención de proponer. Bloomberg Financial escribió que Kkr está en conversaciones iniciales con sus asesores sobre cuántas ofertas adicionales se necesitarán para convencer a los accionistas silenciosos. Kkr discute si eventualmente será necesario aumentar la oferta a 70-80 centavos con alguien en el campo estadounidense que cree que se necesitarán 90 para convencer a Vivendi.

Un asunto muy complicado El ministro Giorgetti habló al margen de la inauguración de Eicma en Rho Fiera Milano. En este momento -precisamente- solo hay una expresión de interés, el gobierno la evaluará y ha decidido Evaluado colectivamente con el organismo que quería el presidente Draghi (Supercomité que decidirá las estrategias de comunicación, editor). Obviamente un aspecto de enorme complejidad. Por eso, también, el desconcierto de los trabajadores está claramente justificado: los sindicatos -agregó el ministro- están legítimamente involucrados, y luego veremos la propuesta que se hará y veremos las decisiones que adoptará el Tim Council el viernes. . Entonces, la glosa: Independientemente del caso de Tim, debido a que el gobierno no quiere hacer ningún tipo de evaluación, estamos en presencia de una empresa que cotiza en bolsa, el interés es muy positivo. En mi trabajo en todo el mundo, también trato de convencer a los inversores internacionales de que Italia es un lugar para invertir: Esperamos que muchas personas vengan a Italia para invertir. Por supuesto, bajo las condiciones de razonabilidad en todos los aspectos.

Las casas no se venden Sobre el tema, también hay una aclaración del accionista francés Vivendi, que considera a Tim el primer accionista con el 23,5% del capital social.: Es un inversor a largo plazo en Tim y no tiene la intención de vender su participación., portavoz del grupo, anunció una vez más el deseo de los franceses de cooperar con las autoridades e instituciones italianas para el éxito de la empresa. Pero en términos de la oferta actual de Kkr, la posición de Vivendi no refleja el verdadero valor de Tim. A raíz del anuncio de Vivendi de que no quería vender su participación (de esta manera el grupo francés mantiene una minoría de bloqueo en la junta de accionistas sobre transacciones extraordinarias), las acciones de Tim se volvieron negativas en el mercado de valores, perdiendo un 1,2%, a 0,445 € y alejándose así de los 0,505 € que Krone dice que está dispuesta a pagar. READ Los frenos en los controles: lo que está cambiando con las autoridades fiscales

Savona (Consup): Por ahora, solo hay un anuncio El presidente de la Consob, Paolo Savona, también intervino en el proceso Kkr-Tim, confirmando (durante su discurso en la conferencia sobre los primeros cinco años de trabajo del árbitro en disputas financieras) que la oferta aún no se había formalizado: leí en los periódicos que nosotros No había intervenido a tiempo en varias ocasiones, incluido el último Tim-Kkr que aún no ha sido presentado sino solo en un anuncio. Solo podemos intervenir cuando podamos obtener la información y ya hemos intervenido.