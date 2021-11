La maniobra de Venezuela para silenciar a Carvajal con dinero que fue a Grillini

Hugo Carvajal, un alto ejecutivo del Servicio Secreto venezolano, quien se ha convertido en una figura clave en el patrocinio del gobierno de Caracas del movimiento 5 estrellas, está siendo investigado en un movimiento constitucional para rivalizar con el general García Palomo. insistencia: Carvajal, conocido como «El Polo», no solo en la encrucijada del gobierno de Estados Unidos, se entregó a los cargos de narcotráfico, sino que está en lista de espera para ser entregado directamente a Caracas. El general García Plomo ha sido encarcelado por dos años acusados ​​de conspirar para derrocar al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. லோர். El cargo, que fue cómplice de García Palomo, fue un boleto de ida para Carvajal a una cómoda prisión de máxima seguridad en su país.

Fue ante esta prohibición que los jueces de Milán fueron recientemente a España para escuchar «El Pollo». Está claro que el riesgo de ser entregado a su país por un viejo superespía es incluso mayor que el de estar preso en Estados Unidos. Esto inevitablemente revela episodios en los que optó por cooperar con la justicia española e italiana – hasta ahora vehementemente negado por funcionarios de Caracas – fondos negros de los servicios secretos venezolanos distribuidos a partidos en Sudamérica y Europa: una Italia se beneficiaría de ello Los M5 recibirán $ 3,5 millones de la embajada de Venezuela en Milán, Giancarlo di Martino.

Durante su interrogatorio con el abogado Mauricio Romanelli y la abogada Christina Roweda, Carvajal aclaró que tenía conocimiento de otros pagos a favor de Grillini. No entró en detalles y no dijo nada que los abogados de Milán pudieran utilizar ahora. Como es bien sabido, propuso una transferencia: información a cambio de seguridad y asilo político. Romanelli respondió que tales promesas no podían provenir de la Fiscalía de Milán. Toda la política del juego: el potencial prestatario arrepentido de España tendría que ser el Ministerio de Justicia (con cierta vergüenza, tal vez, su dueño Luigi de Mayo) para pedir prestado. En Italia, «El Polo» puede iniciar una verdadera conversación. La condición de Grillini puede comenzar a empeorar. Porque desde un punto de vista judicial – Casaleggio está muerto, si se recomienda la financiación – los riesgos serán menores y asegurar el dinero del polémico gobierno chavista sería un duro golpe para los M5.

La demanda de Karwajal de deportación a Venezuela Escenas ahora: En Venezuela, España, en comparación con los Estados Unidos, las posibilidades de éxito son mayores porque la ley no prevé la cadena perpetua. Las deficiencias de garantía que hasta ahora han empujado al gobierno español a retrasar la entrega a Washington aquí serán débiles. Pero, ¿qué pasa cuando «Polo» regresa a casa?