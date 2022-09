Tierra amarga, avanzando del 12 al 16 de septiembre de 2022

Hunkar obliga a Sermin a disculparse con Gulten: no fue ella quien robó las joyas. Willy es convocado ante el ciego Akef. A Hanker le gustaría llevar a Sunny al ginecólogo, pero ella, que mintió sobre su embarazo, se ve obligada a fingir que estaba equivocada. Yilmaz, en el cumpleaños de Zuleha, se ahoga en recuerdos tristes mientras celebra con Demir, quien le regala un auto rojo.

Cuando Demir es elegido presidente de la Cámara de Industria, no sin sospechas de fraude, Fakili llama a su hijo a no desanimarse y luchar por la victoria final. En el hospital, Sabahattin se entera de que han atrapado a Gavur tratando de asfixiar a Yilmaz con una almohada y lo confronta imaginando a Demir como el instigador. Las consecuencias son obvias: Demir expulsa a Gafur y Sani y los expulsa de la finca. Pero los dos, con algunos ahorros, intentan disfrutar de este tiempo libre como si fueran unas vacaciones. Gaffur corrompe a Sunny y le transmite su deseo de abrir su propio negocio.

Spoiler de tierra amargo: Zuleiha le dice a Sermin que quiere escapar con su hijo

Yilmaz se enfrenta a una derrota política frente a Demir, quien fue elegido presidente de la Cámara de Industria por un voto. Mientras tanto, en la villa, Hunkar advierte a Sermin de la muerte de Veli. Zuleiha nota la desesperación de Sermin, quien se vio obligada a revelarle que estaba teniendo una aventura con el hombre, pero fue engañada. Gafur y Sunny están en una situación desesperada después de perder todo su dinero en un carterista. Tendrán que buscar refugio en casa de Sona, la tía de Ghafoor. Sin embargo, Sani ya no puede soportar la situación y le da un ultimátum a su esposo: si no logra persuadir a la familia de Yemen para que los devuelva a vivir en la villa, lo dejará. Esto hará que Javor actúe sin remedio, incluso amenazando a Hunkar.

Mientras Zleiha y Sermin conducían, el auto se descompuso y Yilmaz lo reparó. Sermin le contará los hechos a Hunkar y los modificará de tal manera que sospeche de la lealtad de Zuleiha hacia Demir. Zuleiha ya no aguanta más el comportamiento de su marido, que la considera una cosa sencilla de presumir. Jafur y Sani regresan al palacio, pero por ahora, Demir no lo sabe. Sin embargo, Zuleiha sabe que Gulten no le envió cartas a Yilmaz cuando estaba en prisión, por lo que la rechaza como amiga.

Yilmaz está planeando un viaje de negocios a Estambul y Zliha le dice a Sermin que quiere escapar con su hijo a Estambul. Sermin inmediatamente se lo cuenta a Demir, quien corre con Hunkar al aeropuerto y allí ven a Yilmaz en el avión. Zeliha, sin embargo, no está allí. Está en la casa de Nihal y Cengo. Su escape falso es solo una forma de probar cuánto confía en ella su familia. Fakeli asiste a una cena de recaudación de fondos para la Asociación Henker, donde se subasta una almohada bordada a mano diseñada por Zuleha. Sorprendentemente, Yilmaz hace una gran oferta económica para ganarlo.