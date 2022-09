“Es peligroso, no te lo comas”, recuerda la comida urgente: la tienes en la cocina

Este es el último retiro de alimentos de un producto que estaba poniendo en riesgo nuestra salud. Siempre lo hemos usado prácticamente.

Lea sobre el producto inevitable en nuestras cocinas que ahora ha sido retirado del mercado por peligros alimentarios.

Alerta alimentaria, se activa la convocatoria desde el Ministerio

La ley requiere 14 Alérgenos (gluten, frutos secos, marisco…) Están marcados en la lista de ingredientes del producto para que el consumidor pueda identificarlos fácilmente.

Sin embargo, en ocasiones esto no se respeta, provocando contaminaciones y poniendo en peligro a los consumidores alérgicos o sensibles a dichos ingredientes.

A veces, el estándar no se cumple debido a varios factores, incluido el hecho de que El producto está contaminado.tiene errores en el manejo o empaque, resultando en la presencia de un alérgeno no declarado en un producto en particular.

En este caso, el informe se hará público, los consumidores tendrán que devolver o desechar el producto y los supermercados tendrán que retirarlo directamente de la venta al público.

Los establecimientos son notificados inmediatamente de esto. Informes Informar a los consumidores que son alérgicos o sensibles a estos ingredientes que deben evitar consumir los productos incluidos en el informe. Para otros consumidores, el consumo de estos productos no implica ningún riesgo.

posible síntomas Las alergias o intolerancias alimentarias pueden ser muy diversas y pueden combinarse entre sí: desde urticaria o labios hinchados hasta estornudos, picor de nariz, dificultad para respirar e incluso vómitos, diarrea y náuseas. Su gravedad también varía según el tipo de alimentación y el grado de afección de cada persona.

en lista Ingredientes Cabe destacar 14 alérgenos, que son los más habituales entre los habitantes de Europa, que son cereales que contienen gluten (trigo, centeno, cebada, avena), huevos, leche, crustáceos y moluscos, pescado, cacahuetes, frutos secos (almendras, avellanas , nueces… ), lupino, semillas de sésamo, Soja, apio, mostaza, anhídridos de azufre y sulfatos.

Aquí te desvelamos qué producto ha retirado recientemente el Ministerio de Sanidad

Un nuevo atractivo para la comida, es un producto querido: muchos lo guardan en la cocina

No todo el mundo sabe esto, pero recientemente Ministerio de Salud Se vio obligado a retirar un producto muy consumido en Italia.

El alimento en cuestión es vendido por Cadena Alimentaria LIDL Se retiró por riesgo de alérgeno, el 2 de septiembre de 2022.

Hablamos de envases vacíos de cannoli de 250gr de la marca Italiamo. Aquí una foto de la convocatoria oficial al ministerio:

En particular, se encontrarán Efectos graves para las personas con alergia a la leche. Todos aquellos que compraron paquetes pueden regresar a LIDL para obtener un reembolso.