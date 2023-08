Tienes que pensar en el invierno ahora: Llénate de estos alimentos y no te resfriarás

Si estás pensando ahora en el invierno con estos alimentos no tendrás problema: somos lo que comemos, ¡sé un superhéroe con estos superalimentos!

Fuente de alimentación Es necesario, por lo que cualquier rutina, por muy estresante y tareas que haya que realizar, debe basarse en una alimentación saludable. Así que comer bien no significa privarse, sin embargo Satisfaga inteligentemente sus necesidades nutricionales. Porque lo que falta es precisamente el concepto que sustenta el bienestar: comer bien para vivir bien. A continuación, recomendamos un festín saludable.

Comer bien no significa contar calorías, ni significa decir no a los helados oa cualquier postre que pueda ponerte de buen humor. Vamos a hablar acerca de Equilibrio, sin exagerar. Sobre todo, debemos conocer mejor lo que comemos, y es que si los alimentos tienen “un cierto color y una cierta consistencia”, es porque pueden provocar un sinfín de beneficios.

Mostramos cuál es superalimentos Realmente puede hacer que el invierno sea una brisa. ¿la razón? Te lo explicamos científica y objetivamente y te quedarás sin palabras.

Invierno y comida para almacenar es el paso a dar

En la mayoría de los casos, existe una falta de tiempo que, debido al día a día, conduce a una fuerte falta de interés por la comida. Precisamente por eso insistimos en hablar de estos alimentos, ya que necesitamos muy poco para comer bien, y para afrontar las estaciones más frías, con Sistema inmunológico fuerte. ¡Es cierto que un resfriado se convierte en un recuerdo!

vitaminas, antioxidantes, minerales y fibra, Estas son las propiedades que hacen que tu intestino viva «regularmente» y fortalecen el sistema inmunológico. ¿Qué cambia en la ingesta de estas sustancias a partir de los alimentos o pastillas que tomas como suplementos? ¡todos!

Porque ante todo, comer bien es una experiencia muy diferente a tragar una pastilla. Este es uno Declive humano Quien está a merced del tiempo, cree que “el tiempo no debe ser desperdiciado”, y cree que comer es solo para sobrevivir. Nada más malo.

Además, se sabe que Los complementos alimenticios no tienen la misma originalidad y consumo de sustancias beneficiosas que los alimentos. Entonces, aquí están cuáles son buenos para su salud y por qué.

La luteína y la zeaxantina previenen el envejecimiento celular, lo ralentizan y son mejores para el sentido de la vista. Sin olvidar la presencia de vitaminas del grupo B, especialmente ácido fólico y vitamina C, ¿de qué estamos hablando? afiliado ¡espinaca! Verdes y fibrosas, son las mejores. Trague menos si tiene cálculos renales, ya que contiene ácido oxálico.

Si en cambio te dijéramos que te des un festín con vitamina C, ácido fólico y antocianinas, que previenen el envejecimiento del sistema nervioso, ¿qué pensarías? en ¡Fresa! ¿Y si buscas Vitamina C: 69, Calcio y Magnesio? un buen plato de Berro es la salvación. Pero no se detiene ahí, porque ¿sabe que puede reducir sus niveles de azúcar en la sangre de forma natural?

¿con que? Pues una gran fuente de fibra, vitaminas E, C, B y A, además contienen ácido fólico, son muy verdes. espárragos. Con todas las características mencionadas, existen otros alimentos que se pueden preferir al del gusto personal. Estamos hablando de como una fruta. kiwi, verduras como ¡Diente de león, calabacín, guisantes frescos y zanahorias!

Este último contiene en concreto altas cantidades de vitamina A que estimula la producción de linfocitos T, en una palabra? ¡Combaten infecciones respiratorias! En resumen, ¿qué estás esperando? Ir de compras de la manera correcta.