Muere el líder de la banda Robbie Robertson a los 80 años

Adiós al maestro de la música rock. robbie robertson, compositor, vocalista y guitarrista de la banda, falleció en Los Ángeles a los 80 años. Su manager, Jared Levine, dijo que Robertson había estado enfermo durante algún tiempo.

Manual del grupo de apoyo que acompañó Bob Dylan En su logro eléctrico de mediados de los 60, Robertson fue el alma de la banda que, tras aventurarse con Dylan, alcanzó la fama como su banda de rock por excelencia, y casi la encarnación de una comunidad de compañeros. La banda influyó profundamente en la música popular de las décadas de 1960 y 1970, primero amplificando (literalmente: Robertson y compañía tocaron hasta prohibir los volúmenes) la transformación de Dylan de artista folk a estrella de rock y luego absorbiendo el trabajo y las influencias de Dylan mientras creaban un nuevo sonido inmerso en la cultura estadounidense. pasado Todo en su influyente versión de seré liberado.

su primer álbum, Música de Big Pink, publicado en 1968, es también el ejemplo perfecto del trabajo erudito de Robertson: el blues, filtrado a través de los sonidos del new rock, siguió siendo una vía de acceso privilegiada para que pudiera conocer las raíces oscuras y dolorosas del pueblo estadounidense. Canciones que entran de inmediato en el canon de la canción popular moderna: Above All el pesola obra maestra de toda la carrera de Robertson.

Una carrera fiel a los orígenes de la canción, decidida a mantener viva la chispa del rock y más capaz de contar las contradicciones americanas que cualquier otra forma cultural. a través de la gran división Y La noche que derribaron al viejo Dixie, Entre otras cosas, son portadores de una canción programáticamente desfasada, que logra arrojar luz mejor que muchas otras sobre las grietas que atravesó la sociedad estadounidense en la transición entre el sueño de los sesenta y el “frío amargo” de principios de los setenta.

Un viaje musical que seguirá siendo el más grande de toda la carrera de Robertson y cuya partitura ha sido elevada a la categoría de cine por Martin Scorsese, quien coprotagonizó. el ultimo vals (1978) filmó el concierto de The Band del 25 de noviembre de 1976: un concierto de despedida al que asistió el propio Bob Dylan junto con Eric Clapton, Emmylou Harris, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Wood y Neil Young. Posteriormente, Robertson colaboró ​​varias veces con el director estadounidense trabajando en la banda sonora de tarde Y irlandesa. Volveremos a escuchar su música en el próximo clip. Asesinos de flores de luna.

«Robbie estaba rodeado de familiares en el momento de su muerte, incluida su esposa Janet, su ex esposa Dominique, su pareja Nicholas, sus hijos Alexandra, Sebastian y Delphine, y la pareja de Delphine, Kenny», dijo su antiguo manager. Jared Levine En una nota. «En lugar de flores, la familia pidió donaciones a Grand River Six Nations para apoyar la construcción de su nuevo centro cultural».