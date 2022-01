Desde Massimo Gaggi

El fundador de Theranos fue juzgado en San José, California. Su compañía prometió análisis de sangre avanzados de un punto, pero eso no era cierto.

Pero cuando el jurado advirtió No ser en un La licenciatura Desde Alcanza Aún’Comprensión por lo menos tres cabezas El juez Edward Davila los invitó a deliberar En todo caso Otros puntos. El jurado reconoció a Holmes pecador tener estafador sus inversores (que tienen fluir En el Theranos El hijo de 945 millones en dólares) mientras tiene desautorizado por tarifas relacionadas con ruina sufrido antes Los pacientes que les fueron proporcionados resultados incorrectos para análisis de sangre. L ‘una personalidad Desde Compasión se determinará entre unos meses Por el juez Dávila, pero existe el peligro que enfrenta Holmes convicto a muchos años Desde Prisión No parece reducirse significativamente por el hecho de que 7 de cada 11 envío I Se cayó. cada uno de quien juzgaste, de hecho, Guiar a pena máxima Desde veinte años Desde la cárcel (los castigos se ejecutan, de forma simultánea, no consecutiva).