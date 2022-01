CD Projekt Red negó los rumores sobre el parche 1.5 y el DLC

Radek Grabowski, director de relaciones públicas globales de CD de Red Projektcategóricamente negado indiscreción Relacionado con el parche 1.5 y el contenido DLC para Cyberpunk 2077 película, blandiendo todo como mal. De hecho, las dudas estaban presentes, dado que todo comenzó con 4Chan, pero el hecho de que fue Paul Tassie de Forbes quien se dio cuenta de la filtración da crédito por todo.

Como puede leer, Grabowski no desperdició muchas palabras para describir toda la historia como pura ficción. Por lo tanto, no hay detalles sobre el contenido descargable, los parches y el anime de Netflix, solo un diseño creado por alguien que anhela la emoción. Lástima, porque algunos de los detalles también fueron interesantes, como los del nuevo contenido, los del nuevo modo New Game Plus, los de configurar la primera expansión y todo lo demás.

Hay que decir que la garganta no es muy profunda también puede tener algo de verdad, al menos involuntariamente, porque en realidad usó algunos deseos de la comunidad y una pequeña justificación (se espera que el lanzamiento del parche sea precedido por algún evento de transmisión) para empacar es falso. Sin embargo, es mejor esperar la confirmación oficial del desarrollador polaco, quien pronto debería revelar todos los detalles. parche 1.5La actualización de la consola de próxima generación y el futuro de Cyberpunk 2077.