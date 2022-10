The New York Times: Nos guste o no en Estados Unidos, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela – Asuntos Mundiales

La farsa de Guaidò parecía haber terminado por un tiempo. Pero ahora podemos decir que tenemos el sello de garantía. De hecho, en un editorial, el excorresponsal en Venezuela del New York Times (New York Times), William Newman, reconoció que la única persona que gobierna el país es el presidente Nicolás Maduro, “le guste o no a Estados Unidos”.











El reportero recordó las recientes negociaciones que culminaron con la liberación de los ciudadanos venezolanos Efraín Antonio Campo y Francisco Flores de Freitas por parte de Estados Unidos. Sobre este punto, el periodista del lado del gobierno de Joe Biden mencionó “un conflicto de política de EE.UU. hacia Venezuela”. “Incluso durante las negociaciones con Maduro, la Casa Blanca sigue insistiendo en que Juan Guaidó, el político opositor, es el verdadero presidente de Venezuela”, agregó.

También señaló que desde 2019, Washington cortó relaciones diplomáticas con Caracas, luego de que se cerrara la embajada estadounidense en la capital venezolana. Esto se produce después de que el expresidente Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente «interino» de Venezuela.

Al respecto, el excorresponsal del New York Times señaló que “ha llegado el momento de que la administración Biden acepte que la jugada de Guaidó ha fracasado”. Y que la mayoría de los venezolanos, y la mayor parte de la comunidad internacional, han dado la vuelta. la página «.

Al mismo tiempo, Newman subrayó que “la Casa Blanca necesita una política sobre Venezuela que se base en hechos, no en ilusiones”. La verdad es que Maduro es el presidente de Venezuela y Guaidó no”.

En su artículo, el periodista también admitió la falta de apoyo internacional del que goza el exdiputado Guaidó: “Hoy, pocas personas aún reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela”. “Guaido siempre ha sido presidente solo de nombre: no tenía gobierno y no tenía la capacidad de actuar dentro de Venezuela”, agregó.

Por eso, Neumann, excorresponsal del New York Times, dijo: «Maduro es más fuerte hoy que hace tres años y la oposición está desorganizada».

Crueles protestas contra Guaidó

Si se reconoce que el golpista Guaidó en el exterior, ya no goza de muchos apoyos. En casa no es mejor. Solo en los últimos días, sin vuelta atrás, el golpista venezolano ha sufrido dos brutales protestas en menos de 24 horas. Un verdadero récord mundial.

El último hecho cronológico ocurrió en el estado Anzoátegui donde los vecinos de Puerto La Cruz desautorizaron la existencia de esta persona al arrojarle huevos y tomates a una camioneta de última generación que él mismo fabricó. Un grupo de lugareños se acercó al hotel donde se alojaba Guaidó para quejarse de las sanciones que había ido a pedir en todo el mundo contra Venezuela; Y cuando el exdiputado decidió escapar del enfrentamiento huyendo con su auto, los enojados vecinos le tiraron huevos, coreando «¡Voira voira!».

Incluso 24 horas antes de que Juan Guaidó, descrito por los habituales sospechosos en nuestras latitudes como un luchador popular por la libertad de su pueblo, recibiera un trato similar en Sucre cuando los lugareños demostraron que no les gustaba estar en el lugar del muñeco llevado desde Washington.

Guaidó, quien se encontraba en el estado Sucre para participar en una supuesta concentración de pescadores en el sector El Peñón, enfrentó sus responsabilidades cuando un grupo de ciudadanos enojados le gritó: «¡Tú, asesino!».

En definitiva, el ostracismo generalizado de este incompetente en su país demuestra que no se puede andar por el mundo exigiendo duros castigos para su país y su pueblo después de lanzar la violencia de un brutal golpe de Estado en un intento de derrocar al gobierno legítimo. Entonces paga las consecuencias políticas.