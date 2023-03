The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Las noticias pueden llegar pronto, el rumor

a PAX Este en Bostonel evento festivo del mundo del juego 23 al 26 de marzo de 2023ha sido revelado por una «respetada fuente de Nintendo» que hay noticias en camino para La leyenda de zelda lágrimas reino. En concreto, deberán llegar el martes 28 de marzo de 2023.

Está claro que ella es una Común, que está circulando en Internet a través de una serie de videos, como el clip de AndresRestart que puedes encontrar a continuación. El YouTuber dice que no es su fuente, pero estuvo físicamente presente en PAX y fue parte de la discusión sobre el asunto y escuchó los rumores sobre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom de primera mano.

Obviamente, no tenemos forma de comprobar fuente original, ya que el youtuber ha mantenido el anonimato. Es más, los rumores no dan certeza sobre las próximas noticias, sino que simplemente indican que podría haber algo relacionado con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom este martes.

Tampoco se le dijo exactamente Qué podría ser. Podría ser simplemente un nuevo tráiler, o incluso una pequeña información que se comparte en los canales sociales de Nintendo, o podría ser una edición especial de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para Nintendo Switch OLED.

Al menos, el martes está muy cerca, por lo que tendremos la oportunidad de comprobar si la llamada «fuente respetada» es fiable o no. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom estará disponible el 12 de mayo de 2023: con aproximadamente un mes y medio para el final, Nintendo tiene mucho tiempo para lanzar nuevos avances o anuncios.

Mientras tanto, podemos revisar la última información oficial que nos revela que la jugabilidad en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom te permitirá cambiar el mundo del juego.