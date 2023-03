MotoGP 2023. GP de Portugal. Comentario de Miguel Oliveira, los otros pilotos, Rivola y Domenicali sobre la maniobra de Marc Márquez [VIDEO] -MotoGP

Reacciones al Gambito de Marc Márquez



Miguel Oliveira Al Cielo: “Tengo un leve dolor en la pierna derecha sin embargo nada esta roto, positivo considerando el golpe que recibiste. Vi la repetición, definitivamente fue raro. Marca Salté demasiado lejos cruzó la línea. Martin me evitaba, pero yo estaba allí. ¿Mark iba a decir que tenía un problema técnico? «Si tiene un problema técnico, frene primero«.

Jorge Martín, al cielo: «al final siempre es lo mismoDespués del gran golpe que me dio me rompí el dedo del pie Y también tengo algo en el tobillo. El manubrio también estaba torcido, y de todos modos estaba torciendo en el 38, estaba listo para el podio. Espero que hagan algo. el es siempreEspero que hagan algo. No sé si podría haber ganado, pero definitivamente podría haber luchado por el podio».

Alex EspargaróEl trabajo de Márquez hoy… pero a donde vas?? ¡Frena primero!Alex agregó: “No es la dirección de la carrera (que debería tomar medidas), Nosotros somos los que necesitamos relajarnos.Faltan 40 carreras, no ha terminado hoy, ¿Cuántos pilotos tenemos en el hospital? «.

palabras pesadas tambien quien Massimo Rivola A Aprilia Racing: “Ya veo Sentencia no encontrada hacia quien no respeta las reglas. No estoy en contra de la posición de los pilotos, lo intentarán hasta el final. Los pilotos deben ser detenidos. ¿Nos damos cuenta del daño hecho en la primera carrera? Si no nos damos cuenta, alguien realmente saldrá lastimado. Si esos pilotos no empiezan a ser penalizados, eso es un problema, yo un mal ejemplo Para jóvenes pilotos.

también claudio domingos En la misma onda que Rivola: «Es hora de acabar con esta forma de montar», refiriéndose a Márquez, para luego añadir: «Si es un problema técnico Tienen que demostrarlo con datos.«.

Los tres en el podio vieron el incidente en la pantalla de televisión detrás del podio: “¡Madre de los dioses!Viñales dijo dos veces.

Gino Borsoygerente del equipo Pramac, habló en cambio con SKY después de enterarse del doble LLP al que Márquez se había unido: “esperaba mas«.