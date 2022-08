The Last of Us Parte 1: 5 razones por las que es una secta que cambió nuestras vidas

solo del trabajo perro obediente Lanzado en 2013 en PS3, luego en PS4 en forma remasterizada y ahora aterrizado en PS5 con una nueva versión, es uno de los ejemplos más tiránicos de esta evolución. Así que vamos a ver qué archivo 5 razones por las que The Last of Us Part 1 es una secta que nos cambió la vida .

A lo largo de los años, los videojuegos han elevado los estándares en todos los aspectos. El progreso técnico y la jugabilidad son tangibles, pero la transformación más sutil y al mismo tiempo más obvia está relacionada con las historias. Desde la sencillez de un fontanero que rescata a una princesa cautiva hasta los complejos guiones actuales, ha pasado mucha agua bajo el puente, con títulos como The Last of Us Part 1 llevando al límite la narración y la relevancia del texto.

Es irónico decir eso, pero en la vida de Joel no hay lugar para la vida; La misma vida que el protagonista tendrá un nuevo sabor de boca gracias a la inesperada relación con Ellie. Partiendo de esta premisa, la primera parte de The Last of Us adquiere los rasgos de una historia Nuevo nacimiento por una inesperada segunda oportunidad que le da el destino para volver a ver la luz del sol, que para Joel es sinónimo de resurrección.

Volviendo a centrarme en Joel, es imposible pasarlo por alto. Estado psicológico Dónde estaba el personaje en los albores de la historia. El enfoque de la vida de nuestro héroe es claro desde el principio: su existencia ya no tiene sentido y termina con los hechos descritos en la introducción; El trabajo que realiza con su compañera Tess no es más que una lucha estéril.

The Last of Us Part 1, en definitiva, fusiona, reelabora y trae a la consola un universo ya tratado por grandes autores pasados ​​y modernos, pero lo hace de una manera contundente. identificación Y no es un derivado en absoluto: El mundo de The Last of Us es el mundo de The Last of Us.

La pesadilla vampírica que Richard Matheson imaginó con él en 1954 Soy leyenda y la devastación descrita por Cormac McCarthy en calle Parece ser la atmósfera más cercana a la obra de Naughty Dog, pero el título también mezcla elementos de otros hitos de la distopía sobre el papel. novela histórica ciudad de ladrones Fue una valiosa inspiración para el equipo de desarrollo, mientras sombra de escorpión Escrito por Stephen King Parece compartir The Last of Us la naturaleza épica de un largo viaje en medio de Un panorama desolador tras la pandemia .

Aunque no inventó nada desde el punto de vista del contexto narrativo general, una de las ventajas indudables de The Last of Us Part 1 es que transmitió en un videojuego una fantasía fantástica como aquella por la que es famoso. La producción literaria después del fin del mundo . El escenario que ve a unos pocos sobrevivientes luchando por sobrevivir en un entorno devastado por una pandemia, un desastre atómico o natural ha sido ampliamente abordado en la ficción, con algunos ejemplos notables que portaron con orgullo el estandarte del género.

La representación de la realidad que sugiere The Last of Us Part I no es menos que cualquier otra cosa

El elemento de juego es claramente fundamental para un videojuego. Pero estos últimos a menudo intervienen con una paráfrasis de alguna manera. local Unos elementos de la realidad que aparecen una vez en la pantalla. Las licencias que se toman los juegos para transferirles algunos componentes de la vida real son multifacéticas, por un lado por razones estilísticas, y por otro lado para debilitar la influencia que se debe alimentar a los usuarios.

Sin embargo, The Last of Us no sucumbe a esta regla no escrita: violencia aparentemente normal, muerte y vidas pasadas de las que uno tiene pruebas tangibles al explorar las distintas casas ahora al revés… A cada bisagra que soporta la narración se le dice la estructura. por lo que es. , Sin endulzar el frijol. Una elección sin duda impresionante, que tiene entre sus objetivos la comunicación de que ya estamos jugando, pero también que estamos en otro nivel en cuanto al lado divertido. Estamos detrás.

Todo esto infunde realismo y credibilidad Completamente nuevo en el contexto del feroz humanoide con patas de lobo que los desarrolladores han imaginado; El efecto que, si cabe, alcanza una dimensión superior con el segundo capítulo de la serie. Hoy en día, los videojuegos son capaces de organizar peleas asombrosas y razonables y situaciones crueles, pero en The Last of Us el sentimiento de matar por sobrevivir es palpable, ya que está claro que en esta casa vivía una familia con costumbres y un día a día propio.

En definitiva, el guión desarrollado por Naughty Dog es potente porque no negocies Y no se detiene a la hora de mostrar el lado contundente de la realidad: el lado que no descarta.