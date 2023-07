The Last Hope es un feo clon de The Last of Us y es exclusivo de Nintendo Switch

Al momento de escribir y hasta el 13 de julio de 2023, Última esperanza de sobrevivir en la zona muerta Y en venta 88% por un precio final de 0,99€ (precio de salida 8,99€). No sabemos si Sony le pedirá a Nintendo que elimine el juego. Esta versión de «Joel» es diferente en muchos aspectos, pero «Ellie» es prácticamente idéntica, incluso con el mismo color de camiseta.

La jugabilidad de The Last Hope Dead Zone Survival

de acuerdo a Descripción oficialThe Last Hope Dead Zone Survival ofrece «Narrativa y narración», con una «historia cautivadora», «gráficos inmersivos», «mecánicas de juego atractivas», «elecciones significativas» y «ubicaciones desconocidas» (???) y no solo .

Obviamente, la configuración es una Mundo post-apocalíptico con zombis El objetivo es sobrevivir. Es un juego de acción en tercera persona con cuerpo a cuerpo y disparos y el objetivo es realizar varias misiones en diferentes partes de la ciudad, rescatar a la «niña» y llegar a un barco para encontrar un refugio seguro.

Como se puede ver en el video JugarTécnicamente es un mal juego, con evidentes problemas de diseño y tiempos de carga muy largos entre otras cosas. Sin embargo, este tipo de clones suele llamar la atención y una interesante curiosidad, por lo que muchos periódicos de todo el mundo hablan de él desde su lanzamiento.

Afortunadamente, hay más series exclusivas en Switch, como Pikmin 1 + 2: aquí está la reseña.