Tesla, lo dejó en el garaje un mes y lo encontró así: para sentirse mal

Siempre es mejor cuidar bien tus cosas, y a la hora de conservarlas, debes dejarlas bien custodiadas. Ahora, los autos no son una excepción a esto. En este asunto, el carro héroe es Tesla, el protagonista con su dueño, por supuesto, quien recibió una desagradable sorpresa.

Bonito modelo de coche genial tesla sEl propietario en cuestión necesita dejarlo vigilado durante un mes. Lamentablemente, a su regreso, el coche conservaba algunos sorpresas No me gusta para nada. Incluso los entusiastas de los automóviles que estarán familiarizados con Boletin informativo No se quedarán bien allí. Hay un mal sentido de cómo encontrarlo.

El episodio tuvo lugar en Turquíadónde está el suNecesitaba ausentarse durante un mes, dejó su auto bajo vigilancia en A Garaje de Estacionamiento. Cuando volvió a buscarlo, algo andaba mal. A decir verdad, si el coche, por fuera, no muestra signos de ansiedad, por dentro la amarga sorpresa. De hecho, parece que no es así. Nada salvado desde el interior. Pero, ¿qué pasó exactamente?

No, no hay redadas en el interior de automóviles por parte de vándalos, si eso es lo que estás pensando. En este caso, en lugar de «disfrutar» de esta manera, el Tesla S definitivamente habría sido robado. En cambio garaje El interesado ha cumplido con su deber, según lo asignado por el propietario del vehículo, cuidándolo. pero el interiordentro de un mes (así que, no mucho), se dieron por vencidos ranciocon la formación de una capa de sí mismo erosionando todo.

Vemos este es un hermoso auto Dañado de esta manera, y por una razón impensable, no es raro. pero el moho amarillo Cubrió todo y lo erosionó. ¿Qué podría pasar?

caja del molde

Se supone que, en el interior del Tesla S, algunos ya estaban guardados cosas en estado húmedo. Tal vez algo de ropa mojada, o incluso un traje de baño, dada la temporada. En cualquier caso, parece que estas cosas, quizás prendas de vestir, no sí lo son seco antes de llegar al aparcamiento. Por lo tanto, la humedad en cuestión se convertirá gradualmente en moho. Además, parece queEl efecto «sótano» Desde el estacionamiento donde se almacenaba se contribuía a la generación del mismo.

¿Qué puede hacer él?

A pesar de todo, algo se puede hacer. allá Remedios rápidoslos propuestos con latas de varias fórmulas, que serían es bueno evitarlo, ya que en tales casos no funcionará. De hecho, es bueno para capas de moho más ligeras, no las mismas que las creadas. Alternativamente, se puede recurrir a tratamiento de ozono-capaz de matar todo tipo de moho. Se entiende que, parayendo, no habría nada que se pudiera hacer, en este caso. ¿La solución definitiva? Lo podemos reconocer en el trato que hace profesionales subordinar detalleque permite eliminar todo tipo de suciedad depositada en coches que llevan mucho tiempo sin lavar (y esto también es bueno en este caso, dado el proceso que genera el moho).