Las personas frágiles por el Covid podrán hacer su quinta dosis con nuevas vacunas bivalentes

El Departamento de Salud ha dado luz verde a las vacunas bivalentes para todas las personas mayores de 12 años como cuarta dosis. Está bien para una dosis cetogénica. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Con una circular emitida ayer, el Ministerio de Salud, la Agencia Italiana de Medicamentos y el Istituto Superiore di Sanità aprobaron la cuarta dosis de la vacuna anti-Covid -con los nuevos medicamentos bivalentes- Para todos los mayores de 12. No solo esto: también se aprueba la quinta dosis inmunidad (Por lo cual el curso inicial tenía tres dosis y ya recibieron la cuarta). “Con el permiso de EMA y AIFA para la formulación bivalente Comirnaty/BA.4-5 original, ahora hay dos formulaciones disponibles como parte de la campaña de vacunación bivalente anti-SARS-CoV-2/COVID-19 para vacunas de ARNm (The original/omicron BA.1 de Spikevax y Comirnaty, y original/BA.4-5 de Comirnaty). Uso preferencial de una de las diferentes vacunas bivalentes disponibles en la actualidad, creyendo que cada una podría ampliar la protección contra diversas variantes y podría ayudar a mantener la protección Óptimo contra la enfermedad de la COVID-19”, explica la publicación, y añade que “las recomendaciones sobre el uso de la fórmula original/omicron BA.1 se extienden también a la fórmula original/omicron BA.4-5, sin discriminación alguna”. ¿Para quién se recomiendan las vacunas bivalentes de ARNm? Específicamente, las formulaciones de vacunas de ARNm divalentes se recomiendan como prioridad:

Covid Lazio, boletín del sábado 24 de septiembre: 1966 nuevos contagios, 3 muertos y 945 heridos en Roma

Como segunda dosis de refuerzo para todas las personas menores de 60 años Las personas que son muy débiles Motivados por enfermedades comórbidas/preexistentes mayores de 12 años (Anexo 1), trabajadores de la salud, huéspedes, operadores de establecimientos residenciales y mujeres embarazadas, en la forma y oportunidad prevista para el mismo fin;

Motivados por enfermedades comórbidas/preexistentes mayores de 12 años (Anexo 1), trabajadores de la salud, huéspedes, operadores de establecimientos residenciales y mujeres embarazadas, en la forma y oportunidad prevista para el mismo fin; Como segunda dosis de refuerzo, previa evaluación y juicio clínico de expertos, para personas con una respuesta inmunitaria marcadamente alterada, por motivos relacionados con la enfermedad de base o tratamientos farmacológicos y para personas sometidas a trasplante hematopoyético o de órganos sólidos (Apéndice 2), que hayan recibido previamente un curso inicial de tres dosis (un ciclo inicial estándar más una dosis adicional al menos 28 días después de la última dosis) y una primera dosis de refuerzo posterior, al menos 120 días después de la última dosis;

Como primera dosis de refuerzo, en la forma y el momento prescritos, a favor de Sujetos de 12 años que aún no la hayan recibido, independientemente de la vacuna utilizada para completar el ciclo inicial. READ Covid, Francia también facilita la cuarentena para los vacunadores - Ultima Ora

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });