Termina un videojuego en el menor tiempo posible

Los «speedrunners» aprenden movimientos, técnicas y errores en código para completar incluso aquellos que les llevan horas y horas a minutos

A principios del pasado mes de septiembre, un usuario de Twitch, la plataforma de streaming en directo online, estableció un nuevo récord mundial al completar el videojuego. Super Mario Bros., publicado por Nintendo en 1983: tardó menos de 4 minutos y 55 segundos (exactamente 4 minutos 54 segundos y 631 milésimas). El usuario, que se hace llamar Niftski, es el llamado com.speedrunnerun gamer que se especializa en terminar videojuegos en el menor tiempo posible, siguiendo los métodos más rápidos y optimizando cada acción y movimiento.

La actuación de Nevitsky, que finaliza con un momento final de gran alegría y emoción, también es destacable porque mejoró el récord que él mismo estableció en 2021, que según escribió el sitio en su momento. Ars Técnica Se acercó a «los límites teóricos de lo que un humano puede hacer en este juego básico». De hecho, durante muchos años se creyó que era imposible que un humano terminara Super Mario Bros. En menos de cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos. Sin embargo, gracias a una serie de nuevas tecnologías y descubrimientos, en los últimos años algunos usuarios han podido marcar tiempos cada vez mejores.

Los orígenes de la carrera de velocidad se remontan a los años 80, cuando apareció el primer deporte de carrera de velocidad. Aficionados (Publicaciones no profesionales de aficionados o aficionados) dedicadas al mundo de los videojuegos comenzaron a publicar imágenes en las que sus lectores daban fe de la época en la que se acababan los videojuegos. Alrededor de 1981 publicaciones especializadas, p. Actividades Comenzaron una tradición que ha continuado en otras revistas como poder de nintendoDifundió esta nueva forma de competición que no depende de conseguir las máximas puntuaciones, sino de la velocidad. Hoy en día, las carreras rápidas son una forma de entretenimiento que muchos creadores de contenido producen en plataformas como YouTube y Twitch, que a menudo atraen a grandes audiencias. Desde 2010, dos veces al año, la Asamblea Los juegos se ejecutaron rápidamente. (Games Go Fast) organiza un evento en Minneapolis, EE. UU., donde muchos entusiastas compiten abiertamente con fines benéficos.

En un artículo sobre este tema, la escritora y académica Kat Brewster dijo: Subrayada El papel que juega el videojuego muerte (1993) contribuyó al desarrollo del deporte del speedrunning, porque permitía determinar los tiempos y la documentación de las partidas, convirtiéndose así en la plataforma ideal para una afición que se difundió en los años siguientes a través de Internet, en los primeros sitios y foros dedicados al speedrunning. Juegos de vídeo. Otro título clave para el éxito del género fue La leyenda de Zelda: Ocarina del tiempo, lanzado en 1998. El primer récord de speedrun para este título que Brewster ha podido encontrar se remonta a 2006, cuando el videojuego se completó en unas cinco horas; El registro actual pertenece a un usuario llamado Torje, que tiene… completo El partido dura poco más de diecisiete minutos.

Esta comparación es suficiente para mostrar cuánto se han desarrollado las habilidades de un corredor de velocidad, no sólo gracias a un cuidadoso entrenamiento para repetir perfectamente las combinaciones de teclas en el momento adecuado, sino también gracias a la ayuda cada vez mayor del soporte tecnológico. De hecho, con el paso de los años, los jugadores han comenzado a explotar Insectos Ey fallosErrores dentro de los videojuegos a través de los cuales pueden construir caminos alternativos más cortos y crear atajos que les permitan mejorar su rendimiento.

Los fallos son pequeños errores o fallos en la programación de los videojuegos: en la mayoría de los casos no afectan a la experiencia de los jugadores pero permiten, si se aprovechan correctamente, «saltarse» niveles enteros del juego o saltarse secciones especialmente difíciles. Títulos como Ocarina del tiempoDe hecho, es muy apreciado por los aficionados al speedrunning debido a sus numerosos fallos, que han sido explotados a lo largo de décadas de forma cada vez más imaginativa. En 2020, por ejemplo, el usuario Lozoots pudo completar todo el videojuego en solo 12 minutos y 59 segundos aprovechando un error que le permitía saltarse una gran parte del juego. Acceso Directo a los créditos. Y en un juego mucho más nuevo, Anillo Al-Dinlanzado en 2022, es propiedad de algunos corredores rápidos es encontrado Un fallo te permite completar el videojuego -un juego de rol con un mapa enorme y numerosos encuentros y enemigos- en menos de nueve minutos. Uno de los trucos utilizados se llama «zip glitch» y permite acelerar el juego reproduciendo una serie de movimientos muy precisos, utilizando un metrónomo para marcar el tempo.

Sitio especializado kotaku el tiene Me di cuenta de Estos pasajes «pueden parecer tontos y sin sentido para quienes no están familiarizados con el género», pero son esenciales para comprender el speedrunning y las diferencias de enfoque dentro del mismo.

De hecho, existen diferentes tipos de speedruns: además de los mencionados, que explotan fallos a gran escala, hay jugadores que se comprometen a terminar el videojuego en el menor tiempo posible sin recurrir a trucos (técnica llamada Impecable, sin errores). Obviamente los tiempos son más largos, pero se obtienen mejorando las habilidades técnicas, la velocidad y el conocimiento del juego por parte de los entusiastas (el récord impecable de carreras de velocidad de Super Mario Bros. Y basado en 5 horas y 3 minutos Frente a Niftski unos 5 minutos).

Luego está una categoría de jugadores que no sólo explotan errores y fallas técnicas, sino que también utilizan diferentes tipos de software para replicar la experiencia de juego y analizarla en detalle. Se llama TAS (aceleración asistida por herramientas) y no lo juega una persona real con un teclado, mouse o controlador, sino que se confía a un programa de computadora, un emulador capaz de ejecutar un videojuego en la computadora. Gracias a este software, los expertos de TAS pueden recrear el juego a baja velocidad, cuadro por cuadro, encontrando fallos ocultos, así como mejores estrategias, movimientos y acciones. En algunos casos, este tipo de interferencias conduce a que los fallos técnicos de los juegos sean explotados al extremo: en la edición de 2016 del evento Games Done Quick, por ejemplo, los expertos de TAS pudieron inferir Súper Mario Bros 3 En solo un segundo Centrándonos precisamente en un error conocido del juego. segundo Wikipedia«En lugar de una rama de los deportes electrónicos centrada en resultados prácticos, TAS está más interesada en explorar los límites teóricos de los juegos». Aunque la mayoría de los recorridos descubiertos mediante simuladores son imposibles de replicar para los humanos, en algunos casos han acabado inspirando a otros corredores rápidos, como también ocurrió con el nuevo récord de Super Mario Bros.

De todos los defectos en él Super Mario Bros., el elemento clave se llama «clip de pared»: te permite «adaptar» primero los pies y luego todo el cuerpo de Mario (o Luigi, según el personaje que estés usando) a las superficies. Gracias a este movimiento, Mario puede atravesar tuberías, rocas y otros elementos del «paisaje» del videojuego, incluso cavando un camino alternativo, un atajo entre diferentes secciones del nivel. Para lograrlo, es necesario moverse con mucho cuidado, determinando la posición del personaje con precisión específica. “subpíxel”Porque funciona a una escala menor que el espacio que ocupa un solo píxel en la pantalla.

Otro fallo muy utilizado tiene que ver con una de las escenas más icónicas del videojuego: al final de muchos niveles. Super Mario Bros.De hecho, el personaje llega frente a un poste que porta la bandera. Los jugadores suelen saltar lo más alto posible, agarrar la bandera y luego deslizarse lentamente hasta el suelo, para finalmente entrar en el túnel que conduce al siguiente nivel. Sin embargo, a los ojos del speedrunner, esto es una pérdida de tiempo que se puede evitar practicando un movimiento similar al «clip de pared» en el último ladrillo antes de la bandera. De esta manera el jugador puede terminar el nivel evitando la animación lenta de Mario bajando por el pozo.

En otros casos, los fallos explotan las limitaciones técnicas del juego, como la mala memoria que caracteriza a títulos como Super Mario Bros. como El explica el sitio Ars TécnicaDe hecho, el videojuego se puede engañar con una serie de movimientos muy precisos que conducen directamente al final del nivel.

youtube.com/embed/4CgC2g43smA?[:t|start]=282

Sin embargo, lo que permitió registrar a Niftski fue un defecto descubierto en TAS que siempre se consideró más allá del alcance de las capacidades humanas. Hasta el año pasado, cuando un YouTuber contactó con Toole Él tuvo éxito A propósito explicó en la descripción de su video cómo hacerlo. El glitch en cuestión se llama «Lightning 4-2» porque te permite terminar rápidamente (en un instante, de ahí el nombre) hasta un cierto nivel (el segundo del cuarto «mundo», término utilizado para referirse a las partes en el que se divide el juego). Era la ruta «Relámpago 4-2». Descubrimiento En 2018, el usuario HappyLee utiliza emuladores y le permite acelerar significativamente el juego.

Para lograr esto, es necesario utilizar movimientos como “pinza de pared” en ciertos puntos e insertar un tubo que sigue un recorrido determinado, para poder llegar al «área de conversión», un área donde puedes viajar a diferentes niveles a voluntad. Esta tecnología te permite guardar partes del segundo o incluso fotogramas individuales del juego que pueden ser cruciales. De hecho, hasta ahora Niftski sólo debería poder «recortar» 22 fotogramas de un nivel determinado del juego para superar el récord establecido por un speedrunner de TAS. Si él pudiera, el escribio Ars Técnica«Romperá un récord que literalmente no puede ser superado ni siquiera por una máquina, al menos hasta que se descubra una estrategia actualmente desconocida capaz de ahorrar aún más tiempo».

Continuar publicando