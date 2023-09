El golpe de Estado en Congo-Brazzaville: anunciado, desmentido y aplazado. ¿Quién está detrás de otro intento de golpe de Estado en África?

a nuevo golpe. O tal vez no: desde hace más de dos días circulan en Internet noticias sobre el golpe de estado en curso en el país. República Popular del Congocapital BrazzavilleMientras que el presidente Denis Sassou Nguesso Iba de camino a Nueva York para participar en el septuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los rumores fueron inmediatamente desmentidos por un portavoz del gobierno congoleño, Thierry MongalaDesde la tarde del 17 de septiembre. Sin embargo, estos rumores continuaron difundiéndose en Internet, especialmente en… cuenta prorruso. Tanto es así que nos preguntamos si no hay nadie detrás de ellos. Noticias falsas – Algunas señales para leer con más atención. Después de todo, después de los golpes de estado en Níger Y GabónAl final de la cronología, varias cuentas nacionales africanas han publicado una lista de presidentes que han estado en el cargo durante décadas, adivinando quién será el próximo. En la lista, el presidente congoleño Sassou Nguesso brilla a lo largo de sus 39 años continuos en el poder. Y no sólo eso: desde 2021, su hijo se convierte en Ministro de Cooperación Internacional Dennis Christel (Ex Director General Adjunto de SNPC, la compañía petrolera nacional del Congo), hasta tal punto que indica el deseo de la familia gobernante de sucesión en el poder. Y son exactamente esos Hidrocarburos El principal proveedor del país, según explica A ilfattoquotidiano.it investigador Domitila Catalano GonzagaJefe de la Oficina de África del CeSI: “Muchos países occidentales tienen intereses económicos en Congo-Brazzaville Por sus recursos naturales: entre ellos Francia Con Total tambiénItalia Con Eni”. Hay que tener en cuenta que también en este caso, como en otros golpes recientes, estamos hablando de uno Una antigua colonia francesacon el descontento y los conflictos asociados que ahora atraviesan toda África francófona hacia él París Sus intervenciones son reales o supuestas.

Pero ¿cuáles son las nuevas influencias en Congo-Brazzaville y quién estaría interesado en socavarlas? Francia ¿Quién más está aquí? ¿Podría haber alguna fuerza o influencia detrás de las fake news que han despertado sospechas y confusión en las últimas horas? Catalano Gonzaga explica además: “No es nada nuevo Cuentas prorrusas Realizar campañas desinformación Con el objetivo de crear un estado de inestabilidad y tensión. «El objetivo puede ser precisamente generar temores en Occidente».

Él añade: » Rusia Sin duda, busca ampliar su presencia económica en Congo Brazzaville a través de Inversiones En diversos sectores, incluidos el petróleo y el gas, la minería y la energía. En concreto, el pasado mes de septiembre los dos países firmaron una serie de acuerdos Acuerdos a cooperación Económicocon memorandos de entendimiento en diversos sectores, como nuevos sectores tecnologías de la información y comunicaciones, los relacionados con la salud y la investigación, o incluso tecnologías y actividades innovadoras Cultura Física Y deportes. Las empresas rusas también participan en los proyectos. exploración Y la producción de petróleo en la región. Pero – añade – con los elementos que han aparecido hasta ahora, no veo hoy el supuesto golpe de Estado. amenazar ruso. La situación en Congo Brazzaville es muy similar a la de su vecino Gabón: Países que han estado controlados durante décadas por presidentes autocráticos que todavía están en el poder. Encontrado en toda África, especialmente en África de habla francesa, A Sentimiento antioccidental Esto se está expandiendo, pero sobre todo creo que hay ganas reales de ello. Cambia: Quienes salen a las calles son jóvenes que ya no quieren gobiernos corruptos en el poder. Y no son sólo rumores: la familia de Sassou Nguesso ha sido investigada varias veces en… Estados Unidos Y en Francia En delitos económicos y tributarios.

“Por supuesto – continúa investigador -Si se produce un verdadero golpe en el Congo, un nuevo golpe es posible Gobierno militar Socava la fuerte relación con Francia y no se puede descartar que tienda a acercarse a ella. Rusia Y para Porcelana. El vínculo entre Congo Brazzaville y Rusia Es seguro que existe hasta el momento, pero hasta el momento no hay factores que puedan confirmar la posibilidad de su salida del país.el oeste«.