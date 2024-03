Tenis, Miami: Dimitrov derrota a Zverev y desafiará a Sinner

Chips y bate de béisbol, Apolo y Marte. En un desafío entre estilos opuestos que no podría ser más contradictorio, Grigor Dimitrov derrotó a Sasha Zverev por 6-4, 6-7 (4), 6-4 en dos horas y 40 minutos de juego y se aseguró un lugar en el ranking mundial. último. La oponente de Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Florida estará acompañada por Serena Williams como apoyo durante todo el partido.

el partido

—

Un partido espectacular que obligó a los asistentes al Hard Rock Stadium a decir algo más que “oooooh”. Sobre todo, las maravillas de Grigor Dimitrov que, tras adelantar a Carlos Alcaraz al salirse del camino de Jannik Sinner y permitirle correr hasta la segunda plaza, ha demostrado que vive una segunda juventud extraordinaria. El físico, los tiros, la confianza, un jugador para el que la regularidad siempre ha sido su talón de Aquiles. El partido estuvo bastante igualado, con un primer set donde hubo puntos de quiebre por ambos lados pero el mejor búlgaro lo convirtió en un punto de set y cerró el marcador 6-4. En el segundo set, el búlgaro volvió a mostrarse agresivo, salvándose de un break en los primeros compases y pasando del 30-0 al 30-30 en el sexto game, con el alemán sacando. Por el contrario, en el séptimo es Sasha quien se acerca a la ventaja de 40-0, pero un bonito pase de derecha de Grisha frena sus ambiciones. El riesgo es para el alemán en el 5-4, y del 0-30 se recupera y aguanta para el 5-5 en el siguiente partido, es Zverev quien recupera su ventaja. Dimitrov está a dos puntos de partido, pero el No. 5 del mundo gana el desempate y sube a 4-1 y luego cierra. Todo se repetiría en el tercer set, en un set todavía muy apretado donde el equilibrio se rompió en el fatídico séptimo juego cuando el ex No. 3 del mundo búlgaro ganó un break para tomar una ventaja de 4-3 y luego cerró manteniendo el servicio. a cero para el 6-4 final.