«Tengo Covid, ha llegado la temida doble línea roja. Ponte una vacuna, esto es increíblemente contagioso» – Corriere.it

Desde Simona Marchetti

El guitarrista de Queen dijo en Instagram que él y su esposa Anita Dobson se enfermaron después de ir a la fiesta de cumpleaños de un amigo, donde ambos asistentes tomaron hisopos y dieron negativo.

“El día impactante por fin ha llegado para mí – escribió May en la red social -. La temida doble línea roja. Y sí, deja de lado la simpatía por favor, han sido días realmente malos, pero estoy bien. Te seguiré diciendo cómo soy. Pero por favor, ten mucho cuidado ahí fuera. «, buena gente. Esto es increíblemente transmisible. No creo que quieras estropear la Navidad. Con amor, salvaje». Como prometí, en los días posteriores al anuncio, el músico mantuvo a los fanáticos actualizados sobre la progresión de la enfermedad y más allá. Primer video optimista , en el que improvisó un solo de guitarra, publicó un segundo, explicando en cambio cómo él y su esposa, Anita, a quien el mismo May identificó como «Guerrero», contrajeron el virus.

“El sábado pasado decidimos ir a un almuerzo de cumpleaños. La situación parecía segura, todos los presentes tenían pruebas negativas … – dijo Legend Queen en la sección – ¿Dónde podría estar mal? Pensamos que estábamos en una burbuja segura, así que no usamos máscaras «. Sin embargo, dos días después, él y su esposa comenzaron a mostrar síntomas de Covid. «Hicimos las pruebas y salió negativo, y luego escuché que ocho personas presentes en esa fiesta dieron positivo, así que hicimos una prueba y resultó que teníamos el virus. Tuve dos días horribles, con la peor gripe que puedas». imagino, pero creo que podría haber sido peor. Si no me ponen la vacuna y el refuerzo. Por eso le ruego que se vacune, si aún no lo ha hecho, porque necesita ayuda «.